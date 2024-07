Agatha in cammino. La magia del Pink Nic inonda le rive del Lago di Oggiono

Presenti all’evento quasi trecento partecipanti

“Una serata per celebrare resilienza e gioia: anche di fronte alla malattia c’è sempre spazio per la speranza e il rinnovamento”

OGGIONO – Un successo per il “Pink Nic”, un evento promosso dall’Associazione Agatha in cammino-Odv che ha saputo unire quasi trecento partecipanti in un’atmosfera di festa e solidarietà. L’evento si è svolto sul Lago di Oggiono con teli stesi sull’erba, bancali balle di fieno, fiori e frutti. La serata è stata animata dalla musica dei Lucernari che hanno allietato gli ospiti con le loro performance. Il ricavato della serata contribuirà al finanziamento di una borsa di ricerca nell’ambito del tumore al seno assegnata da Fondazione Veronesi e finanziata da Agatha in cammino-odv.

La Presidente dell’Associazione, Daniela Invernizzi, ha espresso il suo entusiasmo: “Come preannunciato, abbiamo riproposto l’evento Pink Nic con una serata all’insegna dei sorrisi e dell’energia positiva. La marea rosa ha colorato ogni angolo, e le tonalità del rosa hanno reso la serata ancora più speciale. Il Pink Nic ha dimostrato che, anche nei momenti più difficili, possiamo ritrovare la forza di sorridere e di vivere con intensità”.

“La serata di venerdì è stata una celebrazione della resilienza e della gioia, un chiaro messaggio che, anche di fronte alla malattia, c’è sempre spazio per la speranza e il rinnovamento. Abbiamo visto come la comunità possa unirsi e trasformare una serata in un potente simbolo di ottimismo e forza. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, portando il loro entusiasmo e il loro spirito positivo. Insieme abbiamo dimostrato che ogni giorno può essere un’opportunità per abbracciare la vita con coraggio e gioia. Un sentito ringraziamento va a tutte le volontarie di Agatha che, con la loro unicità, hanno contribuito in modo prezioso e preciso all’organizzazione dell’evento. Siamo profondamente grate al Presidente Paolo Valsecchi e a tutti i membri dell’Oggiono Kayak Team (OKT) per la loro straordinaria disponibilità, ospitalità e gentilezza, che hanno reso possibile la realizzazione di questa serata. Un ringraziamento speciale al Sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, per la sua presenza e il continuo supporto dimostrato. Grazie a tutti per aver reso il Pink Nic 2024 un evento così memorabile. Vi aspettiamo ai nostri prossimi eventi!” conclude così Daniela Invernizzi.