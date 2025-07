Agatha in Cammino. Pink Nik al lago, un’atmosfera di cuore e solidarietà

Più di 350 persone a Oggiono per una serata in rosa dedicata a ricerca, bellezza e senso di comunità

“Sostenere la ricerca non è un gesto passivo, ma un atto di fiducia profonda”

OGGIONO – Una serata destinata a restare nel cuore. Il Pink Nic 2025 ha trasformato la riva del lago di Oggiono in uno scenario incantevole fatto di sorrisi, abbracci, musica e condivisione. Oltre 350 partecipanti si sono ritrovati uniti dalla voglia di stare insieme e sostenere una causa importante.

L’evento, organizzato per il terzo anno consecutivo da Agatha in Cammino ODV, si è svolto venerdì 25 luglio presso il Nice Park di via Bagnolo 3, in uno scenario suggestivo dove la semplicità della natura si è fusa con l’eleganza degli allestimenti in rosa: balle di fieno, bancali, teli stesi sull’erba, palloncini, cuori e cuoricini ovunque, fino a un meraviglioso maggiolone completamente rosa, decorato per l’occasione e gentilmente messo a disposizione da Ursula Colombo.

Ad accompagnare la serata, la musica dal vivo de “I Lucernari”, colonna sonora perfetta per un’atmosfera di festa, ma anche di profonda consapevolezza. Il Pink Nic, infatti, non è solo un evento conviviale, ma un vero progetto di solidarietà: il ricavato sarà destinato a “Hope is Pink”, per finanziare una borsa di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi – ETS, guidata dalla dottoressa Sara Baroni, impegnata nello studio di strategie antitumorali supportate dall’intelligenza artificiale.

A rendere la serata ancora più speciale, la visita di Antonio Rossi, ex campione olimpico, che ha voluto portare il suo saluto e il suo incoraggiamento, sottolineando l’importanza sociale e culturale di iniziative come questa.

Hanno partecipato anche le istituzioni locali, rappresentate dal sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, e dal sindaco di Ello, Elena Pirovano, testimonianze concrete della vicinanza e del sostegno dei territori al mondo del volontariato.

Un ringraziamento speciale va all’Oggiono Kayak Team, nella persona del presidente Paolo Valsecchi, e a tutto il gruppo, per il prezioso supporto logistico e la grande disponibilità, che hanno contribuito a rendere l’evento possibile e sicuro.

La serata è stata impreziosita dallo show cooking organizzato da Sassella Event, che ha reso il momento conviviale ancora più speciale e coinvolgente.

“Dietro ogni dettaglio del Pink Nic si cela un tessuto silenzioso di impegno e dedizione: un consiglio direttivo che lavora instancabilmente e volontarie che, con passione, trasformano ogni idea in realtà. Non si tratta solo di organizzazione, ma di una vera e propria forma di amore attivo. Sostenere la ricerca non è un gesto passivo, ma un atto di fiducia profonda: crediamo fermamente che solo con convinzione e partecipazione si possa cambiare il futuro. La speranza che portiamo non è astratta, ma concreta, fatta di persone, sorrisi e cuori rosa che battono all’unisono. È questa energia che alimenta il nostro cammino, con coraggio e unità” commenta Daniela Invernizzi, presidente di Agatha in Cammino ODV.

“Per OKT, la collaborazione con Agatha in Cammino rappresenta un’importante opportunità per contribuire concretamente alla ricerca oncologica – prosegue Paolo Valsecchi, presente di Oggiono Kayak Team – Un ringraziamento speciale va ad Antonio Rossi, che, nonostante i numerosi impegni, ha voluto accettare il nostro invito, dimostrando con la sua presenza la vicinanza della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) alle iniziative a scopo benefico”.

L’evento ha beneficiato del patrocinio di Europa Donna Italia e dei Comuni di Oggiono, Molteno, Dolzago ed Ello.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre ad Annone Brianza, con la quarta edizione della Camminata sull’Acqua: un’occasione di comunità, sport, impegno e speranza, dedicata ancora una volta a sostenere la ricerca scientifica sui tumori al seno e a supportare le donne colpite da diagnosi oncologica.