Agatha in Cammino. Un pomeriggio in kayak per la ricerca oncologica

OGGIONO – Anche quest’anno il Lago di Oggiono ha fatto da scenario alla giornata in kayak organizzata da Agatha in Cammino, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione degli istruttori dell’Oggiono Kayak Team. Nonostante il caldo intenso, oltre 40 partecipanti hanno affrontato la sfida con entusiasmo, vivendo un’esperienza sportiva e solidale all’insegna della condivisione, del contatto con la natura e del sostegno concreto.

Per il terzo anno consecutivo, l’OKT – Oggiono Kayak Team ha dedicato questa giornata al volontariato, sostenendo attivamente i progetti di Agatha in Cammino, dalla ricerca scientifica sui tumori al seno alle iniziative di supporto dedicate alle pazienti oncologiche.

Al termine dell’uscita in kayak, i partecipanti sono stati accolti con una gustosa merenda, preparata con cura dalle volontarie dell’associazione: un momento semplice e autentico di condivisione che, dopo la fatica, ha reso l’esperienza ancora più speciale.

All’evento ha partecipato anche la sindaca Chiara Narciso, che ha voluto esprimere il pieno sostegno dell’amministrazione a questa importante iniziativa di solidarietà e partecipazione.

“C’erano caldo, fatica, acqua e sorrisi. Ma soprattutto c’era la voglia di fare qualcosa che andasse oltre noi stessi. In questa giornata ho visto persone mettersi in gioco con leggerezza e cuore, e volontarie attente che, con una merenda preparata con cura, hanno dato un sapore speciale al ritorno a riva. È in questi piccoli grandi gesti che ritrovo ogni volta il senso del nostro cammino. Un grazie speciale al presidente Paolo Valsecchi e a tutto il team OKT per la generosità, la competenza e la grande umanità con cui, ancora una volta, ci hanno accompagnati in questa avventura” spiega Daniela Invernizzi, presidente di Agatha in Cammino.

“Oggiono Kayak Team ASD è sempre disponibile a supportare iniziative benefiche e, con Agatha in Cammino, ha consolidato una collaborazione che permette di realizzare eventi unici e molto apprezzati dai numerosi partecipanti – prosegue Paolo Valsecchi, Presidente Oggiono Kayak Team – Questo successo è reso possibile grazie al grande impegno e alla cura minuziosa dei dettagli da parte delle volontarie di Agatha in Cammino, oltre, naturalmente, alla disponibilità e dedizione dei nostri istruttori e collaboratori, che dedicano volentieri tempo ed energie a queste iniziative. Un ringraziamento speciale va inoltre al Sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, per la sua costante presenza e il prezioso sostegno in queste occasioni”.

“Non vediamo l’ora di ospitare, nello splendido scenario della nostra sede, l’edizione 2025 del Pink Nik in Rosa, in programma per il prossimo 25 luglio, certi di poter replicare il successo dello scorso anno” commenta Paolo Valsecchi, Presidente Oggiono Kayak Team.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: agli istruttori dell’Oggiono Kayak Team, alle volontarie, ai partecipanti e a chi, con la propria presenza, ha sostenuto con passione e leggerezza una causa importante” conclude Daniela Invernizzi.