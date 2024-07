Aghata in Cammino, una serata di beneficenza in rosa con “Pink Nic”

L’evento si terrà il 19 luglio in riva al lago di Oggiono

OGGIONO – L’Associazione “Agatha in Cammino” ritorna con l’evento dal titolo “Pink Nic“, ovvero una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento. In seguito a una temporanea impossibilità di raggiungere Cascina Roncaccio, l’evento si svolgerà a pochi metri dalla riva del Lago di Oggiono, nello scenario di fronte all’Oggiono Kayak Team. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle ore 20.

“Quest’anno il nostro amato Pink Nic ritorna, ma in una nuova location. A causa di problemi temporanei di accesso a Cascina Roncaccio, ci spostiamo di qualche centinaio di metri per approdare in un luogo altrettanto incantevole: la riva del Lago di Oggiono, di fronte all’Oggiono Kayak Team. Non vediamo l’ora di tornare a Cascina Roncaccio appena sarà possibile con nuove proposte, e nel frattempo vi aspettiamo per un evento speciale in questa nuova cornice” commenta Daniela Invernizzi, la Presidente.

L’evento sarà caratterizzato da teli stesi sull’erba e balle di fieno, offrendo una vista panoramica sul Lago di Oggiono. L’intrattenimento musicale sarà curato da “I Lucernari” che allieteranno la serata con la loro musica. Il dress code della serata è di colore rosa.

Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno di una borsa di ricerca nell’ambito del tumore al seno assegnata da Fondazione Veronesi grazie ai fondi raccolti da Agatha in Cammino.

Per le prenotazioni è consigliato mandare una e-mail a iscrizioni@agathaincammino-odv.org entro mercoledì 17 luglio