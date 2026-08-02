Al via un percorso di supporto per familiari e caregiver di persone con demenza e Alzheimer

L’obiettivo è condividere esperienze e acquisire competenze per la gestione della quotidianità

A settembre parte il ciclo di incontri del Gruppo ABC presso l’Auditorium “Cesare Golfari” di Galbiate

OGGIONO – Nell’ambito del progetto LINFA – Lecco Interventi per le Famiglie, di cui è capofila l’Ambito territoriale di Lecco in collaborazione con l’Impresa Sociale Girasole, i Comuni del Polo Brianza Est (Annone di Brianza, Castello Brianza, Colle di Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono, Sirone) promuovono un nuovo percorso di sostegno rivolto a familiari, caregiver e operatori che accompagnano persone con demenza e Alzheimer.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare le difficoltà della quotidianità, creando occasioni di ascolto, confronto e supporto psicologico. Il Gruppo ABC è uno spazio di incontro dedicato a chi si prende cura di una persona con demenza, in cui condividere esperienze, confrontarsi con altri caregiver e acquisire strategie utili per migliorare la comunicazione e la relazione con il proprio caro.

Gli incontri si terranno il 2, 9, 16 e 23 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso l’Auditorium “Cesare Golfari” di Galbiate. La partecipazione è gratuita. Accanto agli incontri di gruppo è attivo anche uno sportello di supporto psicologico individuale, rivolto a familiari, caregiver e operatori che sentono il bisogno di uno spazio personale di ascolto e accompagnamento.

Attraverso colloqui gratuiti con una psicologa sarà possibile condividere le difficoltà emotive legate all’assistenza. Oltre a trovare sostegno e individuare nuove modalità per affrontare il percorso di cura. Il servizio è gratuito e accessibile su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo ascolto.caregiver@impresasocialegirasole.org oppure il numero 3401813090 (preferibilmente via WhatsApp).

“Sostenere familiari, caregiver e operatori significa prendersi cura non solo della persona con demenza, ma dell’intero contesto che la circonda. Offrire spazi di ascolto e confronto permette di alleggerire il carico emotivo, valorizzare chi ogni giorno si dedica alla cura e costruire una comunità più attenta e consapevole”, sottolinea Maria Butti, referente politico del Polo Brianza Est.

Le iniziative rientrano nel progetto “LINFA – Lecco Interventi per le Famiglie”, finanziato da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e realizzato nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” (DGR 1507/24), con il coinvolgimento di ATS Brianza.