Alessandro Viganò è il nuovo presidente dell’Avis Oggiono

Nella serata di ieri, venerdì, rinnovate le cariche sociali

Gianluigi Rocca nominato segretario e Paolo Civillini tesoriere

Avis Oggiono aveva rinnovato il proprio consiglio nel corso dell'assemblea annuale. Nella serata di ieri, 30 aprile, il nuovo consiglio si è riunito per il rinnovo delle cariche sociali.

Per i quadriennio 2021-2024 Alessandro Viganò è stato nominato presidente dell’associazione, mentre Gianluigi Rocca (presidente uscente) è il nuovo segretario. tesoriere è stato nominato Paolo Civillini, mentre per i revisori è stata confermata come presidente Marina Rosina.