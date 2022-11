L’installazione durante il ponte di Ognissanti

“Il nuovo serramento garantirà maggiore coibentazione e risparmio energetico”. Nuovi interventi in programma per l’inverno

ROGENO – Portone rimesso a nuova per la scuola primaria ‘Regina Teodolinda’ di Rogeno. Approfittando del ponte che ha visto la chiusura della struttura in occasione della festività di Ognissanti, l’Amministrazione comunale ha dato il via ai lavori per sostituire il vecchio serramento d’ingresso. Installata dagli addetti ai lavori una porta a vetri, che ha reso più bello l’ingresso dal punto di vista estetico, ma anche più efficiente a livello energetico, oltre che più sicuro.

“Si tratta sicuramente di una bella novità per la nostra scuola – ha commentato il

sindaco Matteo Redaelli – Il nuovo serramento garantirà una maggiore coibentazione e un risparmio energetico. Grazie alla nuova porta, anche più sicura e funzionale, potremo evitare di chiudere ogni giorno la saracinesca in metallo che sarà utilizzata esclusivamente per le chiusure prolungate dell’istituto”.

Non terminano qui però i lavori pubblici presso l’edificio scolastico in piazza Martiri della Libertà: “Durante le vacanze natalizie, per non interferire con le attività didattiche, saranno tinteggiate le aule e i corridoi – prosegue Redaelli -. Per l’inizio della stagione invernale sarà migliorato l’impianto di riscaldamento e quello sanitario al fine di ridurre le spese dovute al caro energia. Sempre nell’ottica del risparmio energetico e dell’ecosostenibilità, sarà installata la batteria di accumulo che permetterà di utilizzare al 100% l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico della nostra scuola. Un investimento che sarà realizzato grazie al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia, che coprirà la spesa per il 90%”.