A pezzi, sono state portate le parti metalliche del nuovo cavalcavia

Saranno assemblate in loco e poi installate sopra la SS36

ANNONE – In più viaggi, fin dalla scorsa settimana, hanno fatto il loro arrivo ad Annone le componenti metalliche del nuovo cavalcavia sulla Statale 36: si tratta dei pezzi delle travi di ben 45 metri l’una che costituiranno l’impalcato del futuro ponte.

I manufatti sono stati forgiati a Crema, in un sito di produzione del gruppo Manni Sipre di Verona, dalla lavorazione di ben 250 tonnellate di lamiere, e sono stati trasferiti ad Annone in parti suddivise attraverso l’utilizzo di camion ordinari, non di trasporto eccezionale e senza necessità di particolari accorgimenti alla viabilità stradale.

Il materiale è stato scaricato nella piazzola di sosta a circa cento metri dal cantiere del nuovo cavalcavia, già designata a tale scopo nelle settimane precedenti. Lì sarà assemblato per comporre le due grandi travi di sostegno del ponte. Questo compito è affidato alla Carpenteria Mazzoleni Carlo di Sorico che sta per iniziare la fase di montaggio.

In questi giorni, altri camion continueranno a trasportare le componenti mancanti, contemporaneamente i tecnici della carpenteria si occuperanno di comporre il grande puzzle di metallo.

Le travi saranno poi avvicinate alla sede del cavalcavia e posizionate sulle spalle delle struttura attraverso delle gru. Per le operazioni è già stata preannunciata la necessità di chiusura della Statale 36 almeno per due notti e due mattine.

La data non è ancora stata fissata, i lavori, però, dovranno terminare entro il 30 di aprile così come ribadito da Anas in occasione della visita del ministro Toninelli.