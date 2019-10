Annone Brianza: conclusa la separazione fognatura nella zona industriale

15 mesi di lavoro e oltre 680.000 Euro di investimento

Lavori sulla rete fognaria nella zona industriale

ANNONE – Terminata la separazione della rete di fognatura mista della zona industriale di Annone Brianza. I lavori, che hanno toccato le vie XXV Aprile, Ing. Cabella Lattuada, Parini e Lecco sono iniziati nel giugno 2018 e hanno visto la loro conclusione nel corso dello scorso settembre.

Il progetto ha comportato la realizzazione di una nuova rete dedicata alle sole acque nere

– dalla lunghezza complessiva di circa 1.400 metri – e la posa di 40 camerette di ispezione

lungo il tratto. La rete di fognatura preesistente è stata mantenuta per lo smaltimento delle

acque meteoriche in via Parini e XXV Aprile.

In via ing. Cabella Lattuada è stata inoltre sostituita completamente la tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche – in accordo e per conto dell’Amministrazione Comunale – con una nuova tubazione di diametro superiore all’esistente, compresa la

posa di camerette di ispezione.

I lavori sono stati inoltre occasione per effettuare il rifacimento di un tratto di rete acquedotto – circa 705 metri – in via Parini e via Ing. Cabella Lattuada. Nel corso del mese di ottobre verranno ripristinati i luoghi secondo lo stato esistente prima degli interventi, una volta trascorsi i necessari tempi di assestamento stradale.