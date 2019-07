Annone, golf di beneficenza. Cancro primo aiuto dona un’auto alla Lilt

Un torneo sui campi di Annone per raccogliere fondi

Con l’iniziativa di Cancro Primo Aiuto donato un mezzo alla Lilt

ANNONE- Cancro Primo Aiuto ha donato un’autovettura alla sezione lecchese della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per rispondere alle richieste di trasporto dei malati a visite ed esami.

Era questo l’obiettivo (raggiunto) della gara di golf disputata al Golf Club Lecco domenica 7 luglio, quinta tappa del 3°CPA Golf Challenge – Trofeo Caloni Trasporti edizione 2019.

“Grazie a Cancro Primo Aiuto per darci la possibilità di rispondere in maniera concreta alle richieste che ci arrivano da tante persone in difficoltà – ha affermato Silvia Villa, presidente della Lilt di Lecco – È la conferma che deve esistere una rete virtuosa tra le associazioni di volontariato impegnate, magari a livelli diversi, per lo stesso obiettivo”.

In campo 101 giocatori in una giornata calda che ha reso graditissime le bevande, l’acqua e il caffè distribuiti sul campo dalla DAI (Distribuzione Automatica Italiana) ancora una volta sponsor di tappa dell’evento: “E’ il terzo anno che affianchiamo Cancro Primo Aiuto nella gara di golf a Lecco e continueremo a farlo perché crediamo in questa iniziativa, ottimamente ospitata da una struttura molto bella e accogliente», ha sottolineato l’ad Walter Pennetta.

Sponsor principale dell’edizione 2019 del CPA Golf Challenge, un circuito di tredici gare di golf da aprile a ottobre, è l’azienda Caloni Trasporti: “Anche oggi qui a Lecco siamo fieri di sostenere in prima persona questa bella e importante iniziativa di Sport e Solidarietà”, ha affermato Fabio Mazzoletti dell’ufficio commerciale Caloni Trasporti.

Materialmente l’auto che CPA ha consegnato alla Lilt è stata allestita nelle officine di Autotorino, sostenitore storico di CPA, presente al Golf Club Lecco con una carrellata di bolidi della concessionaria Mercedes di Olginate e con il responsabile valtellinese Paolo Bassi: “Contenti anche oggi di essere parte di una manifestazione bella e importante che si traduce in un gesto tangibile”.

Nessun vincitore anche stavolta per la Smart fortwo riservata a un hole-in-one, ma tanti i premi distribuiti e molto partecipata la gara di putting green, anche da tanti under, che l’hanno resa frizzante.