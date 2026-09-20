Annone. Torna la Camminata sull’Acqua di Agatha in Cammino per sostenere la ricerca

Contributo destinato allo studio sui tumori al seno HER2+ presso l’IEO di Milano
L’appuntamento in programma per domenica 11 ottobre con partenza da Villa Cabella
ANNONE DI BRIANZA – Domenica 11 ottobre il lago di Annone di Brianza tornerà a tingersi di rosa per la quinta edizione della Camminata sull’Acqua. La manifestazione organizzata da Agatha in Cammino ODV in occasione dell’Ottobre Rosa. Si tratta di un traguardo importante per l’associazione, capace di unire sport, famiglie, gruppi e appassionati in un unico grande obiettivo di solidarietà e prevenzione.
La cornice della giornata sarà il Lago di Annone, con tre differenti percorsi di 6, 10 e 13 chilometri che attraverseranno i territori di Annone Brianza e Oggiono. Il punto di ritrovo, partenza e arrivo sarà fissato presso Villa Cabella Lattuada, in Via Maggiore 13 ad Annone Brianza. Gli orari di partenza previsti sono i seguenti:
- Ore 9:00: percorso da 13 km;
- Ore 9:15: percorso da 10 km;
- Ore 9:30: percorso da 6 km.
Il contributo volontario di partecipazione è fissato a 10 euro e la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Per l’edizione odierna l’invito rivolto a tutti i partecipanti è di indossare un indumento o un accessorio di colore rosa per colorare le sponde del lago.
Come sottolineato dalla presidente di Agatha in Cammino ODV, Daniela Invernizzi, l’iniziativa non si limita a promuovere una giornata all’aperto, ma punta a sostenere concretamente la ricerca oncologica. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, l’associazione rinnova la collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS.
I fondi raccolti saranno destinati a uno studio sui tumori al seno HER2+. Lo studio condotto presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, è mirato allo sviluppo di terapie sempre più personalizzate. La mattinata offrirà anche momenti di festa grazie alla musica del DJ, alla presenza della mascotte ufficiale Pinkotta, a un ricco pacco gara e ai ristori allestiti lungo i percorsi e nel parco di Villa Cabella.
L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, di Europa Donna Italia e dei Comuni di Annone di Brianza, Molteno, Oggiono, Dolzago, Nibionno, Bulciago, Cesana Brianza, Ello e Suello. Oltre alla collaborazione di sponsor, partner e volontari il cui supporto è per la riuscita della manifestazione un elemento fondamentale.
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