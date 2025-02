Api e alveari: a Costa Masnaga il corso per aspiranti apicoltori

La partecipazione al corso è gratuita, ma i posti sono limitati a 35 partecipanti

COSTA MASNAGA – Anche quest’anno, la Biblioteca Comunale di Costa Masnaga ospiterà il corso base di apicoltura, giunt alla sua terza edizione. Tenuto dal Dott. Maurizio Ghezzi, esperto del settore, il corso si propone di avvicinare i partecipanti al affascinante mondo delle api, offrendo nozioni teoriche e pratiche per chi desidera avvicinarsi a questa attività. Le lezioni si terranno l’8, 15, 22 febbraio e il 1° marzo, con inizio alle ore 9.30.

Il programma del corso è ricco e articolato: si partirà dalla conoscenza dell’ape e degli abitanti dell’alveare, per poi approfondire la pratica e la tecnica apistica, le malattie delle api con relative prevenzioni e cure, e infine la smielatura e i prodotti dell’alveare. Un percorso completo che permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per avviare un’attività apistica o semplicemente per approfondire una passione.

La partecipazione al corso è gratuita, ma i posti sono limitati a 35 partecipanti. Per questo, gli organizzatori consigliano di affrettarsi a prenotare l’iscrizione, contattando la Biblioteca Comunale di Costa Masnaga al numero 031 856 731 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.costamasnaga.lc.it. Negli anni precedenti, il corso ha registrato una significativa partecipazione, grazie anche alla diffusione della notizia attraverso i canali locali.

Un’occasione da non perdere per chi vuole immergersi nel mondo delle api, scoprendone i segreti e imparando a prendersene cura in modo responsabile e consapevole. Un’iniziativa che, oltre a promuovere la conoscenza, contribuisce a valorizzare un’attività sempre più importante per l’ambiente e la biodiversità.