ASI Autogiro d’Italia, trionfo lecchese: Dell’Oro e Rusconi vincono ancora

Il Brianza Classic Team protagonista con nove equipaggi alla manifestazione nazionale dedicata alle auto storiche

La coppia valmadrerese bissa il successo del 2024 al volante dell’Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300. Podio di categoria anche per Pirovano-Ravasi e Frigerio-Corti

BOSISIO PARINI – Il Brianza Classic Team torna dall’ASI Autogiro d’Italia con un risultato di assoluto rilievo. Tra i 65 equipaggi che hanno preso parte all’edizione 2026 della manifestazione, ben nove portavano infatti i colori del club di Bosisio Parini. E a salire sul gradino più alto del podio assoluto sono stati ancora una volta i valmadreresi Dell’Oro e Rusconi, capaci di bissare il successo ottenuto nel 2024.

La coppia si è imposta al volante di un’Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300 Targa Oro, conquistando la coppa del vincitore al termine di sei tappe attraverso l’Italia.

Una presenza numerosa e qualificata quella del club brianzolo, che anche quest’anno ha partecipato in forze a uno degli appuntamenti più importanti del calendario ASI dedicato al motorismo storico. L’edizione 2026, intitolata “La Via delle Acque”, ha preso il via da Montecatini Terme e ha accompagnato le vetture lungo un itinerario di sei tappe.

La prima giornata si è conclusa a Montefiascone, quindi la carovana ha raggiunto Sabaudia e successivamente Salerno. Il percorso è poi proseguito lungo la Costiera Amalfitana, con arrivo a Fiuggi, prima della tappa di Terni e del gran finale al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Un viaggio costruito attorno al tema dell’acqua e capace di attraversare città, paesaggi e territori diversi, portando sulle strade italiane automobili appartenenti a epoche differenti.

A spiccare tra i protagonisti sono stati Dell’Oro e Rusconi, che hanno chiuso la manifestazione davanti a tutti. Per l’equipaggio valmadrerese si tratta di una conferma particolarmente significativa: dopo il successo del 2024, la coppia è riuscita infatti a tornare sul gradino più alto del podio due anni più tardi.

A fare da compagna di viaggio, ancora una volta, una vettura dal forte valore storico: l’Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300, certificata Targa Oro. Un risultato che premia precisione, continuità e capacità di affrontare un percorso lungo e articolato, nel quale la regolarità resta uno degli elementi decisivi.

Non è stato però l’unico risultato importante per il Brianza Classic Team. L’equipaggio Pirovano-Ravasi ha conquistato il primo posto nella categoria Historic al volante di una splendida Jaguar XK120 del 1950, una delle vetture più affascinanti presenti alla manifestazione. Prestazione di rilievo anche per Frigerio-Corti, che hanno chiuso al terzo posto nella categoria Supercar con una Porsche Boxster.

Un ulteriore riconoscimento è arrivato infine per la Ferrari Testarossa dell’equipaggio Mauri-Villa, destinataria di un premio speciale.

L’ultima tappa ha portato gli equipaggi da Terni a Misano, con una sosta ad Assisi, prima dell’ingresso al Marco Simoncelli World Circuit. Proprio l’autodromo romagnolo ha fatto da cornice al gran finale dell’Autogiro, in concomitanza con i tre giorni di festa organizzati per celebrare i 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano. Una chiusura particolarmente significativa per una manifestazione che, oltre all’aspetto sportivo, mette al centro anche il valore culturale e storico delle vetture.

L’Autogiro d’Italia, oltre a essere una competizione, è anche un lungo viaggio condiviso, fatto di strade secondarie, soste, trasferimenti, paesaggi e incontri. Per una settimana le 65 vetture hanno attraversato diverse regioni italiane, alternando tratti di gara a momenti dedicati alla scoperta dei luoghi e alla convivialità.

Per il Brianza Classic Team, l’edizione 2026 si chiude dunque con un bilancio particolarmente positivo: nove equipaggi al via, una vittoria assoluta, un primo e un terzo posto di categoria e un premio speciale.

E, soprattutto, con il secondo successo in tre anni di Dell’Oro e Rusconi, che riportano ancora una volta la coppa dell’ASI Autogiro d’Italia nel Lecchese.