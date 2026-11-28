La targa del Cresco Award Città Sostenibili consegnata ieri, venerdì, a Verona al sindaco Chiara Narciso: “Grande soddisfazione”

OGGIONO – Un riconoscimento per il percorso di recupero e trasformazione dell’ex area Rex, destinata a diventare parco urbano per i giovani e per la città. Il Comune di Oggiono ha ricevuto ieri, venerdì, a Verona, il Cresco Award Città sostenibili, nell’ambito dell’assemblea Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), grazie al progetto di rigenerazione urbana che ha interessato l’area.

Il premio, promosso da Anci con il supporto di alcune imprese, valorizza le iniziative dei Comuni orientate allo sviluppo sostenibile. Un risultato accolto con soddisfazione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiara Narciso a cui ieri è stata consegnata la targa.

“È un riconoscimento di cui siamo fieri – ha commentato –. Quando ho letto il bando ho pensato subito di candidare questo intervento, che è ormai vicino alla conclusione. La trasformazione dello spazio è sostanzialmente ultimata per quanto riguarda gli aspetti ambientali e la sistemazione del verde. Restano da completare alcuni dettagli, tra cui la sistemazione dell’arredo urbano e l’installazione di attrezzature per consentire ai cittadini di praticare attività sportiva all’aperto”.

Il progetto da circa 145 mila euro ha consentito di recuperare un’area dismessa, restituendola alla comunità attraverso la realizzazione di un parco urbano che comprenderà anche un piccolo skate park, aree verdi e spazi per eventi. Un intervento che ha cercato di valorizzare anche gli elementi naturali già presenti, senza cancellare il percorso spontaneo con cui la vegetazione aveva progressivamente riconquistato gli spazi.

Il Cresco Award Città sostenibili rappresenta dunque un riconoscimento importante per Oggiono e per un progetto che, una volta completato e aperto, offrirà alla città una nuova area dedicata al verde, alla socialità e al tempo libero.