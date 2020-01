Autista di bus in pensione, i viaggiatori lo festeggiano nella sua ultima corsa

Festa a sorpresa a Galbiate per Lorenzo Riva, autista di pullman ora in pensione

A fine servizio i passeggeri lo accompagnano nell’ultima corsa

GALBIATE – In 33 anni di lavoro ha saputo farsi conoscere e volere bene da tanti utenti della linea D55 (Lecco-Galbiate-Oggiono-Colle Brianza-Annone) che martedì pomeriggio, nel suo ultimo giorno di servizio prima della pensione, hanno voluto ringraziare l’autista Lorenzo Riva con una festa a sorpresa.

Ad organizzarla ci hanno pensato i suoi affezionati passeggeri di Galbiate che hanno preparato anche un piccolo rinfresco alla pensilina del pullman. Lorenzo Riva è conosciuto in paese anche per il suo impegno come volontario della Protezione Civile e per l’occasione erano presenti anche il sindaco Piergiovanni Montanelli, alcuni consiglieri comunali e il comandante Danilo Bolis della Polizia Locale.

Una festa di pensionamento per “salutare – spiegano i galbiatesi – con ‘un buon viaggio’ l’amico Lorenzo per la dedizione al servizio dimostrata in tutti questi anni di importante servizio alla comunità”.