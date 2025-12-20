Avis Costamasnaga sostiene Croce Verde Bosisio con nuove barelle

Un contributo concreto per migliorare sicurezza e operatività delle ambulanze locali

COSTA MASNAGA – Anche quest’anno Avis Costamasnaga ha scelto di sostenere un progetto promosso da Croce Verde Bosisio, rafforzando così la storica collaborazione tra le due associazioni.

Negli anni passati, il contributo di Avis ha permesso a Croce Verde di aggiornare numerosi strumenti operativi e di dotare le ambulanze di presidi moderni ed efficienti: dall’acquisto di una barella elettrica alle sedie cardiopatiche cingolate, dai nuovi defibrillatori ai caschetti protettivi.

Con il progetto 2025, Avis ha donato a Croce Verde due barelle Scoop, destinate alle ambulanze in vista dell’avvio delle nuove convenzioni di emergenza-urgenza previsto per il 1° gennaio.

La Scoop rappresenta un’evoluzione delle tradizionali barelle a cucchiaio: ne conserva le principali caratteristiche, ma permette ai soccorritori di eseguire tutte le manovre di caricamento previste per il paziente traumatizzato, garantendo sia la mobilizzazione sia l’immobilizzazione grazie a sistemi di vincolo dedicati (fermacapi e cinghie), senza necessità di trasferimento sulla barella spinale.