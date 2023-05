Barzago: attivata la nuova casetta dell’acqua di Bevera

L’erogazione dell’acqua sarà possibile solo tramite tessera

La tessera è acquistabile dal totem elettronico presso il Santuario di Santa Maria Nascente

BARZAGO – Nell’ambito del progetto Acqua ControCorrente, dedicato all’incentivazione al consumo dell’acqua di rete e alla riduzione nell’uso di plastica monouso, Lario Reti Holding ha avviato l’espansione del parco casette dell’acqua in gestione. In particolare, con l’inaugurazione avvenuta sabato 27 maggio, è stata attivata la nuova casetta dell’acqua posta in via Santuario Inferiore a Barzago, frazione Bevera, nei pressi del parco giochi comunale.

“Per il comune di Barzago si tratta della seconda casetta dell’acqua. La prima fu installata nel maggio 2013, nel piazzale che ospita il mercato, in centro paese. In dieci anni sono stati erogati circa 1 milione di litri d’acqua, con una media giornaliera di quasi 200 litri. – dichiara Mirko Ceroli sindaco di Barzago – Possiamo immaginare la notevole quantità di plastica risparmiata per fare nuove bottiglie nonché la CO2 non immessa nell’atmosfera. Sono quindi sicuro che grazie ai beveresi l’ambiente ne beneficerà ulteriormente, ma soprattutto la presenza qui dell’impianto di Lario Reti Holding rafforza il principio dell’acqua come bene primario, gestito da una società controllata dai comuni. Ringrazio infine il parroco don Giovanni Colombo per avere consentito l’installazione del totem di ricarica presso l’area del Santuario”.

Tale casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto dell’impianto, erogherà acqua senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto presso il Santuario di Santa Maria Nascente.