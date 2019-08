Barzago. Buon successo della “Festa per chi resta”

L’assessore Francesca Mantonico: “Serata molto riuscita”

Il sindaco Mirko Cerioli: “E’ stata anche l’occasione di incontrare i cittadini e ricevere segnalazioni, incoraggiamenti e suggerimenti”

BARZAGO – Partecipata e ben riuscita la “Festa per chi resta”, che si è svolta sabato al parco dell’ aula civica di Barzago, organizzata dal neo assessore alla Cultura e Tempo Libero Francesca Mantonico.

Nell’arena esterna balli di coppie e di gruppi molto partecipati in compagnia del duo musicale Anna e Luca.

“E’ stata una serata molto riuscita vista la presenza di tante persone che hanno riempito i posti a sedere intorno ai tavoli e sulle gradinate”, fa sapere l’assessore Mantonico.

Presente l’intera Giunta e l’amministrazione comunale di Barzago, a partire dal sindaco Mirko Ceroli che ha servito ai presenti una gustosa macedonia di anguria e melone preparate dai consiglieri stessi.

“Avevo già percepito che sarebbe stata una serata gradita – spiega il sindaco – perché nei giorni antecedenti l’evento, molte persone, soprattutto anziani, mi chiedevano assicurazioni circa la conferma della festa: avevano voglia di partecipare ad una serata in allegria, con musica e compagnia. E’ stato proprio così. E’ stata anche l’occasione per me, neo sindaco, di incontrare i cittadini e ricevere da loro segnalazioni, incoraggiamenti e suggerimenti per la comunità. Inoltre abbiamo testato la nuova illuminazione dell’intero parco dotato di nuovi pali a LED, lavori che sono stati ultimati proprio nei giorni scorsi, in vista della serata”.

Prossimo evento per la comunità di Barzago sarà la tradizionale festa del gruppo Alpini del paese, in occasione del loro 39° anno di fondazione che si terrà presso la baita di via Bulciago, domenica 25 agosto.