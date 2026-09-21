Barzago. Domenica 11 ottobre la seconda edizione della “Camminata del respiro”

Fino all’ultimo respiro ODV-ETS organizza l’evento nel ricordo di Alessia Mantonico

Ritrovo previsto alle ore 8:30 con partenza tra le 9:15 e le 9:30 del mattino

BARZAGO – Domenica 11 ottobre torna a Barzago la seconda edizione de “La Camminata del Respiro”. La camminata non competitiva a passo libero organizzata da Fino all’ultimo respiro ODV-ETS, associazione nata nel ricordo di Alessia Mantonico e impegnata nel sostegno alla lotta contro la fibrosi cistica.

L’appuntamento è al Centro Sportivo di Barzago, con ritrovo alle 8:30 e partenza prevista tra le 9:15 e le 9:30. Il percorso, della lunghezza di circa 7 chilometri, si snoderà all’interno del Parco Agricolo della Valletta, offrendo ai partecipanti l’occasione di trascorrere una mattinata all’aria aperta camminando insieme e condividendo un importante momento di comunità.

La Camminata del Respiro nasce con un significato che va ben oltre la semplice attività sportiva. È un modo per tenere vivo il ricordo di Alessia, la ragazza alla quale l’associazione è intitolata e trasformare quel ricordo in un’azione concreta fatta di incontro, sensibilizzazione e solidarietà.

Il filo conduttore della giornata sarà lo slogan “Ma il cuore non si arrende”. Un messaggio che racchiude lo spirito con cui l’associazione porta avanti il proprio impegno quotidiano. Continuare a camminare insieme, anche quando il percorso si fa difficile.

La partecipazione alla camminata prevede un contributo minimo di 15 euro. Per i bambini dai 6 ai 10 anni il contributo è ridotto a 10 euro. Mentre l’ingresso è completamente gratuito per i più piccoli da 0 a 5 anni. A tutti gli iscritti saranno inoltre consegnati diversi gadget commemorativi. L’iniziativa si svolge con il patrocinio gratuito dei Comuni di Barzago, Cremella e Barzanò e con il patrocinio dell’associazione Amici della Valletta, come indicato nella locandina ufficiale dell’evento.

Con questo appuntamento, Fino all’ultimo respiro ODV-ETS invita tutta la cittadinanza a prendere parte a una giornata semplice ma di grande valore: sette chilometri da percorrere fianco a fianco, per ricordare Alessia, celebrare la vita e contribuire concretamente alla ricerca e alla lotta contro la fibrosi cistica. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione di volontariato via email all’indirizzo finoallultimorespiro.org@gmail.com, oppure seguendo i canali social ufficiali.