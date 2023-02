Barzago, è morta a 98 anni Angela Bonfanti. Il ricordo del sindaco Ceroli

BARZAGO – “In modo riservato, con al suo fianco i famigliari che le sono stati sempre vicini, Angela Bonfanti ci ha lasciati la mattina di sabato 25 febbraio”. E’ il sindaco di Barzago Mirko Ceroli ad annunciare la morte della sua concittadina.

Nativa di Barzago, nell’agosto del 1924, Angela Bonfanti aveva 98 anni compiuti. “E’ un volto noto in paese – continua il sindaco – Angela si è sempre dedicata alla famiglia e al proprio lavoro. Come mi ha ricordato il figlio Bruno (noto concittadino appassionato di fotografia) Angela non ha mai avuto particolari problemi di salute; molti la ricordano mentre recita il rosario presso la cappelletta della Madonna nei pressi della sua abitazione. Di recente si era rotta il femore, ma in modo sorprendente si era ripresa, senza lamentarsi più di tanto. La ricordo con affetto quando andavo a trovarla in occasione del Natale, come sindaco: una personalità pacata ma al tempo stesso decisa e lucida nelle conversazioni”.