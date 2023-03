Barzago. Nella Giornata ecologica, raccolti 30 sacchi di rifiuti in strada

BARZAGO – Freddo, pioggia e neve non hanno fermato la squadra composta da una decina di cittadini di Barzago e Bevera, guidati dal sindaco Mirko Ceroli e dal consigliere delegato all’ambiente Alessandro Crippa, nel raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le arterie principali di Barzago, durante la mattinata di domenica scorsa.

30 sacchi sono stati conferiti e differenziati presso il centro raccolta di Garbagnate Monastero, dopo che i volontari hanno passato a tappeto la SS342 all’altezza della zona artigianale, la SP La Santa, poco dopo lo Sport Specialist e la SP 69 verso Garbagnate, zona centro ippico Pegaso. Qui, intervenuti anche i volontari di Garbagnate, che hanno ricoperto i bordi strada di loro competenza: i due comuni infatti si sono accordati per unire le forze e ‘coprire’ una zona più ampia.

La maggior parte di rifiuti era costituita da materiale riciclabile: vetro, lattine, carta e cartone, tetrapak. “Il fatto è ancora più grave se si pensa che questi rifiuti erano abbandonati in sacchetti a bordo strada – spiega il sindaco Mirko Ceroli – Lunga la SP La Santa sono stati invece raccolti molti pannolini: tutto ciò è vergognoso! Serve cambiare rotta nelle politiche ambientali: continuare sul piano educativo, certo, ma ancora meglio occorre inasprire le sanzioni per chi abbandona i rifiuti. Serve potenziare i sistemi di videocontrollo, ancora insufficienti; serve a monte modificare la legislazione che tutela i furbi e gli incivili attraverso la scusante della privacy”.

SILEA spa e la Provincia si stanno attivando per tutelare i comuni in tal senso. “Nel frattempo – prosegue il primo cittadino – come comune di Barzago, sto usando una fototrappola dove si verificano fenomeni di abbandono e SILEA me ne potrà fornire delle altre. E’ però necessaria la collaborazione di tutti: invito a segnalare a me e ai consiglieri comportamenti errati, fornendo più informazioni possibili per risalire ai responsabili. L’iniziativa di oggi è solo la prima del 2023: il consigliere Crippa intende proseguire, anche in sinergia con i comuni contermini, come fatto con Garbagnate. Sul versante Bevera di Sirtori infatti occorre unire le forze ed essere più incisivi”.