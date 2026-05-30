Barzago torna “Condividiamo la Piazza”: la settima edizione sfida l’indifferenza

L’appuntamento è anticipato a sabato 6 giugno dalle 18:30

I volontari di RESQ Ets racconteranno le loro esperienze di soccorso in mare

BARZAGO – L’Associazione “La Piazza“ di Barzago presenta la settima edizione di “Condividiamo La Piazza“. Il tradizionale appuntamento con la solidarietà e l’impegno sociale che quest’anno si rinnova con una novità.

Per l’edizione 2026, l’evento è stato infatti anticipato a inizio di giugno. Una scelta deliberata degli organizzatori per provare a tornare nella suggestiva cornice all’aperto di Piazza Garibaldi, confidando nella complicità del bel tempo e del clima caldo per favorire la massima partecipazione dei cittadini e valorizzare la dimensione dell’incontro in piazza.

Come da tradizione, il cuore pulsante di questa edizione di “Condividiamo La Piazza” sarà affidato a ospiti di rilievo capaci di trasmettere forti emozioni e coinvolgere il pubblico attraverso racconti di straordinaria intensità. Il tema portante di quest’anno è: “L’umanità come bussola: essere comunità oltre il mare dell’indifferenza“.

Questo principio guiderà la riflessione sulla necessità di non perdere la rotta, perchè fratellanza, valore della vita umana e garanzia dei diritti universali di ogni persona sono la base dell’essere comunità, in un’epoca storica in cui l’apatia rischia di diventare la norma.

La serata vedrà la partecipazione di RESQ ETS People Saving People e del Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera. Gli ospiti della manifestazione sono: Paola Gelli e Fabio Agostoni, volontari dell’equipaggio di terra di Valmadrera di RESQ – ETS, organizzazione italiana quotidianamente impegnata in prima linea nel soccorso in mare nel Mediterraneo e nel presidio umanitario sulla rotta balcanica a Trieste.

Ad arricchire la serata vi sarà una preziosa e toccante testimonianza diretta: la storia di Yusuphe Djatta. Un racconto che parte da lontano, dal Gambia fino a Lecco, e che i presenti potranno ascoltare da vicino. Yusuphe ricorderà a tutti che dietro i freddi numeri delle cronache vi sono sempre persone, custodi di sogni, speranze e dignità.

Al termine dell’incontro culturale e di testimonianza, la serata proseguirà all’insegna della convivialità e del sostegno concreto. Durante l’aperi-cena, con tavolata in piazza, sarà attiva la raccolta fondi e le offerte saranno devolute a RESQ ETS e altri importanti progetti di solidarietà. E’ consigliato riservare il proprio posto scrivendo via e-mail all’indirizzo lapiazzabarzago@gmail.com. In caso di maltempo l’intero evento si terrà al coperto presso la Sala Civica in via Cesare Cantù, sempre a Barzago.