Barzago, tutto pronto per l’edizione 2026 di #melomerito

La manifestazione si terrà dal 26 al 28 giugno all’oratorio di Barzago

Nel programma schiuma party, Mamas, show band e magia per i bambini

BARZAGO – L’edizione 2026 di #melomerito, l’evento benefico a favore dell’oratorio di Barzago, si prepara a lasciare il segno. Il programma messo a punto nei giorni scorsi prevede infatti tre giorni di divertimento per grandi e bambini, con in calendario alcuni degli eventi più cool della Brianza.

Ad aprire la tre giorni presso l’Area Feste sarà il tradizionale Dj Set con Schiuma Party: a farvi divertire venerdì sera ci penseranno Dj Deca e Dj Pecca direttamente dal Nameless.

Chi non conosce il Mamas? La One Night che da anni fa ballare gli over 30 arriva porterà per la prima volta la sua energia al #melomerito in una serata che siamo certi sarà memorabile. In consolle sabato sera Giorgino Dj, una garanzia.

Domenica alle 18 non potete perdere l’aperitivo curato da Paolo Sala Bakery, eccellenza della panificazione brianzola. Alle ore 20 i più piccoli si lasceranno incantare dallo spettacolo di magia, prima di chiudere l’evento con la musica dal vivo del gruppo Voci incontrollate.

Tutto conferma l’energia del #melomerito 2026: segnatevi in agenda 26, 27 e 28 giugno. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito.