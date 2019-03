160 mila euro di contributi a fondo perso per la scuola elementare

La richiesta era stata avanzata nel 2015 a Regione Lombardia. Con i soldi verranno rifatti tutti i serramenti dell’edificio

BOSISIO – Nuovi contributi per la scuola elementare di Bosisio: nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha infatti avuto conferma di un finanziamento a fondo perso di 160mila euro da parte di Regione Lombardia per effettuare alcuni importanti lavori al plesso scolastico del paese.

Nuovi serramenti

Con questa cifra verranno sostituiti tutti i serramenti dell’edificio. Inoltre, grazie ad un precedente finanziamento, verrà rifatto anche il cappotto. Un intervento che consentirà di avere grandi miglioramenti sul fronte del risparmio energetico.

La richiesta nel 2015

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato il sindaco Borgonovo – una prima richiesta di finanziamento era stata effettuata dal nostro comune nel 2015. Ai tempi la Regione giudicò la nostra istanza ammissibile ma non finanziabile, circostanza che ci ha dato il permesso di anno in anno di reiterare la richiesta. Finalmente è stata finanziata e abbiamo ricevuto un’importante somma di 160 mila euro da investire nella scuola elementare, per le nostre giovani generazioni”.