Bosisio. Al via il nuovo corso di formazione della Croce Verde

Pronto a partire il corso per i futuri volontari della Croce Verde di Bosisio

La prima lezione si terrà lunedì 27 gennaio a Nibionno

BOSISIO – A partire da settimana prossima, esattamente lunedì 27 gennaio, prende il via il corso 2025 di Croce Verde Bosisio per la formazione di nuovi volontari. La prima lezione si terrà a Nibionno, comune che ha patrocinato l’iniziativa, presso la Biblioteca Comunale nella Frazione di Tabiago in via Fiume a partire dalle ore 20.30.

Le serate successive si svolgeranno invece a Bosisio Parini dove l’amministrazione comunale ha messo a disposizione il Centro Studi Pariniano di via Andrea Appiani nell’area biblioteca.

Il corso si articolerà su due moduli così suddivisi:

46 ore per il volontario per trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario

120 ore per il volontario soccorritore di emergenza urgenza.

“Stando alle preiscrizioni – dichiara Filippo Buraschi, presidente della Croce Verde di Bosisio Parini – il corso partirà con un numero elevato di aspiranti soccorritori, ma chi volesse partecipare all’ultimo momento è ancora in tempo può compilare il format al seguente link https://bit.ly/3CeomSF e sarà contattato/a per ulteriori informazioni”.

Oppure si può scrivere all’indirizzo mail presidente@croceverdebosisio.org o ancora può presentarsi direttamente al primo appuntamento di lunedì 27 gennaio a Nibionno.