Bosisio, Giada Canino presenta il suo libro ‘Bulldown’

L’incontro si terrà giovedì 25 settembre presso il centro studi

“La sua testimonianza è un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà e un messaggio potente contro ogni forma di discriminazione e bullismo”

BOSISIO PARINI – Il Comune di Bosisio Parini annuncia un appuntamento speciale con Giada Canino, giovane atleta paralimpica e autrice del libro “Bulldown – Storia di Giada” (Mursia Editore), che sarà presentato al pubblico in una serata di testimonianza e confronto. L’incontro si terrà giovedì 25 settembre presso il centro studi (allegata locandina) e sarà un’occasione unica per ascoltare la voce di una ragazza che ha trasformato le difficoltà in forza e che oggi è simbolo di inclusione, resilienza e speranza.

Diciannovenne di Calolziocorte con sindrome di Down. Nonostante le difficoltà, ha trovato nella danza sportiva paralimpica la sua passione e la sua strada, conquistando importanti traguardi nazionali e internazionali.

Nel 2025 ha rappresentato l’Italia ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, dove ha vinto la medaglia d’argento nella danza sportiva – disciplina hip hop, entrando di diritto tra le migliori atlete del mondo.

Oltre allo sport, Giada porta avanti una battaglia personale e sociale contro il bullismo e il cyberbullismo. Vittima di insulti e discriminazioni sui social, non si è arresa e ha scelto di reagire, trasformandosi in portavoce di un messaggio chiaro: “I bulli non mi fermeranno”.

Per il suo impegno è diventata un punto di riferimento per tanti giovani e ha ricevuto riconoscimenti come il Premio San Martino, simbolo di coraggio e tenacia.

La sua storia è oggi raccolta nel libro “Bulldown – Storia di Giada”, Scritto dall’ avvocato Claudia Conidi Ridola. Un racconto che parte dalla nascita e attraversa difficoltà, momenti di dolore e riscatto, fino alle grandi conquiste nello sport paralimpico e alla testimonianza pubblica contro il bullismo. Il volume non è solo una biografia, ma una testimonianza che vuole parlare al cuore dei ragazzi, delle famiglie e di tutti coloro che credono nella forza dell’inclusione. L’evento sarà l’occasione per ascoltare Giada Canino dal vivo, conoscere la sua storia e lasciarsi ispirare dal suo messaggio di coraggio e speranza.

Il sindaco Paolo Gilardi e l’assessore Elena Riva, che hanno collaborato per la realizzazione di questa serata, sottolineano: “Abbiamo fortemente voluto questo incontro con Giada Canino perché crediamo sia fondamentale offrire ai nostri giovani momenti di riflessione e di confronto autentico. La sua testimonianza è un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà e un messaggio potente contro ogni forma di discriminazione e bullismo. Siamo certi che sarà un’occasione di crescita per tutta la comunità”.