Bosisio: grande affluenza ai casting del Thriller Ombre

Oltre 100 partecipanti all’evento speciale presso il polo scolastico di via Appiani

Bosisio Parini ha saputo attrarre e lasciare un segno positivo

BOSISIO – Sabato e domenica, Bosisio Parini è stato protagonista di un evento speciale: i casting per il thriller Ombre. Un’opportunità importante per il paese, che ha accolto numerosi aspiranti attori e attrici, molti dei quali provenienti da Milano, Como e da diversi comuni della nostra provincia.

“Un sentito ringraziamento va alla casa di produzione che ha scelto Bosisio Parini come tappa per le selezioni, contribuendo a far conoscere il nostro territorio ben oltre i confini locali” fa sapere l’assessore Elena Riva. “L’affluenza significativa, con oltre 100 partecipanti, ha dimostrato quanto eventi di questo tipo possano valorizzare il nostro paese, rendendolo un punto di riferimento per iniziative culturali e cinematografiche”.

Il Comune di Bosisio Parini ha messo a disposizione le strutture e promosso attivamente l’iniziativa, per far sì che il casting fosse un successo.

La selezione ha coinvolto aspiranti artisti in audizioni mirate per la scelta di attori e comparse, con l’obiettivo di individuare i candidati più adatti ai ruoli richiesti, valutandone le capacità espressive e la presenza scenica. “Vedere tante persone giungere da diverse località è stato motivo di grande soddisfazione, perché significa che Bosisio Parini ha saputo attrarre e lasciare un segno positivo” il commento degli Assessori Riva e Faranda.

“In molti, dopo aver scoperto il fascino del nostro splendido paese, hanno espresso il desiderio di tornare. Bosisio Parini, seppur poco conosciuto da alcuni, sa conquistare chiunque lo visiti, anche solo per breve tempo. Un ringraziamento speciale anche ai volontari che hanno supportato l’organizzazione dell’evento, assistendo nella registrazione dei partecipanti”.

Gli Assessori Riva e Faranda, visibilmente entusiasti, hanno sottolineato quanto fosse sorprendente vedere così tante persone coinvolte in questa iniziativa, con una particolare attenzione alla numerosa partecipazione dei giovani, segno di un forte interesse per il mondo del cinema e della cultura. due Assessori hanno inoltre evidenziato l’importanza di iniziative come questa, che contribuiscono alla crescita culturale e sociale del nostro territorio, e hanno ringraziato i volontari per il loro supporto fondamentale.

“Grazie ancora a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e a chi ha visitato il nostro paese in questa occasione speciale”.

