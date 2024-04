Bosisio, in 13 mila alla 49^ Camminata dell’Amicizia

Grande successo per la manifestazione a sostegno de La Nostra Famiglia

Giornata di festa per grandi e piccoli

BOSISIO PARINI – Grande successo per la Camminata dell’Amicizia promossa dal Gruppo Amici di Don Luigi Monza a sostegno dell’Associazione La Nostra Famiglia: l’evento, giunto alla sua 49^ edizione, si è svolto nella mattinata di ieri, domenica 7 aprile.

“Si vince quando si vuole il bene vero” lo slogan di questa edizione che ha visto 13 mila partecipanti tra famiglie, bambini, gruppi, associazioni locali, ‘guidati’ da tre testimonial d’eccezione: Claudio Bisio, comico e attore, l’atleta paralimpico Andrea Lanfri e l’alpinista Tamara Lunger.

La partenza è avvenuta puntuale alle 8.30 nei pressi del crossodromo: due i percorsi disponibili, da 7 e 12 km. Una bella giornata di festa per tutti gli amici della Nostra Famiglia a cui è devoluto, come sempre, il ricavato della manifestazione, a sostegno della ricerca per la cura e la riabilitazione di persone con disabilità.

La mattinata si è conclusa con la consegna delle targhe di riconoscimento ai protagonisti della manifestazione e ai gruppi più numerosi che hanno partecipato, quindi la giornata è proseguita con tanti intrattenimenti per grandi e piccoli.