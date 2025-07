Bosisio. Inaugurata la nuova sala consiliare: “Luogo di confronto e democrazia”

La cerimonia sabato mattina. La sala era inutilizzata da anni

Il taglio del nastro affidato al decano dei sindaci di Bosisio Peppino Sala

BOSISIO PARINI – Sabato mattina a Bosisio Paolo si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della rinnovata Sala Consiliare presso il Municipio. A tagliare il nastro è stato Giuseppe “Peppino” Sala, decano dei sindaci di Bosisio e amministratore di lunga data, che ha guidato il paese come primo cittadino dal 1988 al 1995.

“Ho voluto che fosse proprio Peppino a inaugurare ufficialmente la nuova sala – ha dichiarato il sindaco Paolo Gilardi – per la sua importante storia amministrativa e in quanto sindaco vivente più anziano. È riconosciuto da tutti come un uomo capace di unire e rappresentare le diverse sensibilità presenti in paese, oltre a essere un caro amico personale”.

La sala consiliare era rimasta inutilizzata dal 2019, quando la precedente amministrazione aveva deciso di spostare le sedute del consiglio comunale al centro studi, soprattutto a causa delle limitazioni dovute alla pandemia. Da allora, la sala era stata completamente abbandonata, trasformandosi in un deposito di materiali di ogni genere.

“Al nostro insediamento, a giugno 2024, abbiamo trovato una situazione davvero vergognosa – ha proseguito il sindaco Gilardi –. Ho quindi scritto una lettera aperta a cittadini, associazioni e soggetti interessati, invitando i proprietari dei beni lasciati lì a riprenderli entro 30 giorni. Quello che è rimasto lo abbiamo poi smaltito noi”.

Il Comune ha potuto avviare un importante intervento di recupero grazie a risorse statali destinate alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici. I lavori hanno previsto l’abbassamento del soffitto con controsoffitto, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e di un moderno sistema di riscaldamento e raffrescamento con pompa di calore. L’intera sala è stata tinteggiata e dotata di proiettore, telo e impianto audio, pronta per ospitare già dal prossimo consiglio comunale i lavori dell’assemblea.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerosi cittadini, il parroco Don Giuseppe Farioli che ha impartito la benedizione, e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

Durante il suo intervento, il sindaco Gilardi ha illustrato i lavori svolti, sottolineando come questo restauro restituisca alla comunità un luogo simbolo della vita pubblica e democratica del paese.

Peppino Sala ha infine ricordato quanto la Sala Consiliare sia il “massimo luogo di incontro di tutte le forze politiche e civiche del paese, il luogo di partecipazione democratica e di confronto della vita istituzionale di Bosisio”.

Una giornata di festa per la comunità, che riabbraccia così uno spazio fondamentale per il presente e il futuro della vita amministrativa del paese.