Bosisio. La Nostra Famiglia è tra le 10 eccellenze del Terzo Settore premiate da Intesa Sanpaolo

La Nostra Famiglia è stata premiata il 24 ottobre a Torino

Riconosciuta per il suo impegno nella cura e nella riabilitazione dei bambini

BOSISIO PARINI – La Nostra Famiglia è stata riconosciuta come una delle dieci eccellenze del terzo settore in Italia, premiata da Intesa Sanpaolo per essere un “esempio di cultura d’impresa sostenibile e inclusiva”. La cerimonia si è svolta giovedì 24 ottobre a Torino ed è stata la 14ª tappa del programma “Imprese Vincenti“, dedicato a celebrare l’eccellenza delle piccole e medie imprese italiane.

L’Associazione, con 28 sedi in Italia e 25 mila bambini accolti ogni anno, è stata premiata per il suo impegno nella cura, nella riabilitazione e nella ricerca scientifica riguardante le disabilità infantili e i disturbi dello sviluppo.

Andrea Lecce, Responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, afferma: “Le dieci realtà premiate nella tappa di Imprese Vincenti dedicata al Terzo Settore si sono distinte per il loro carisma, i solidi valori e le capacità manageriali, unite da un forte desiderio di collaborare per il bene delle comunità”.

Un esempio del desiderio di creare una rete a beneficio delle comunità è la collaborazione avviata dall’Associazione con il sistema pubblico, presentata durante la cerimonia di premiazione dal Direttore Generale Marcello Belotti. Si tratta di Win4Asd, la prima piattaforma web-based progettata per facilitare la diagnosi precoce dei bambini a rischio di autismo.

“Sviluppata dai nostri ricercatori nell’ambito di un progetto del Ministero della Salute, è stata adottata dalla Regione Lombardia per connettere i pediatri di libera scelta con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile – continua Belotti – Questa piattaforma fornisce ai pediatri uno strumento di screening per identificare segni di rischio di autismo già a 16-18 mesi”.

Inoltre, aggiunge: “da settembre 2024, tutti i 1.252 pediatri lombardi sono registrati sulla piattaforma, con oltre l’80% di essi attivamente utilizzandola. Finora, 61.182 bambini sono stati sottoposti allo screening, con 775 inviati ai Servizi di Npia per ulteriori valutazioni a causa di un rischio di autismo (1,27%). Questa iniziativa ha facilitato la creazione di una rete di cura e potrebbe servire da modello per affrontare altre problematiche che richiedono l’integrazione di più servizi nella diagnosi e cura”.

“Ciò che rende veramente vincente La Nostra Famiglia è la moltitudine di bambini e famiglie che possono guardare al futuro con speranza. Ricordo in particolare una famiglia che ha deciso di trasferirsi dal Brasile per offrire al proprio figlio le cure presso la nostra sede di Conegliano. Questa famiglia ci ha definito il loro ‘porto sicuro’, dove il lavoro di squadra fa la differenza e tutti remano nella stessa direzione: medici, infermieri, terapisti, insegnanti, operatori, assistenti e genitori” spiega Belotti.

Aggiunge: “Cito testualmente le loro parole. ‘Alcune cose si imparano meglio nella calma, altre nella tempesta. L’importante è continuare a navigare, lasciandosi guidare dal vento del destino e, al momento giusto, decidere di cambiare rotta, senza mai dimenticare di godere del paesaggio. Non possiamo cambiare il vento, ma possiamo controllare le vele'”.

Infine, oltre a La Nostra Famiglia, le imprese vincenti del Terzo Settore per il 2024 includono la cooperativa sociale Arcobaleno di Torino, la Fondazione Bologna University Business School, la Fondazione Ebris di Salerno, la Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, la cooperativa sociale Insieme di Vicenza, La Fabbrica dei Suoni di Venasca (Cuneo), la fattoria didattica e sociale Rurabilandia di Atri (Teramo), la cooperativa di produzione e lavoro A.FO.RI.S.MA. di Pisa e la società cooperativa sociale Fratello Sole di Irsina (Matera).