Bosisio, l’arcivescono Delpini in visita alla Nostra Famiglia

Delpini: “Voi bambini siete benedizione per chi incontrate”

In visita nei luoghi di cura della Diocesi, l’Arcivescovo di Milano il 18 dicembre ha celebrato la Santa Messa alla Nostra Famiglia Bosisio Parini

BOSISIO – “La benedizione è un’alleanza che Dio fa con ciascuno e voi siete benedizione per chi incontrate”. L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini questa mattina ha celebrato la Santa Messa alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini, invitato dai bambini e dai ragazzi che frequentano il Centro.

“Anche voi siete parte della moltitudine degli angeli, come l’angelo Serafino, che non sapeva cantare e allora svegliava i pastori con una carezza. O come l’angelo Poverino, che non sapeva giocare a pallone, scalare le montagne o usare il computer ma indicava col sorriso l’arrivo di Gesù. O ancora come l’angelo Che è lì vicino, che indicava la strada e sapeva dire la parola giusta a chi era stanco… Ecco, questi sono gli angeli che io ho incontrato, che sono venuti dal cielo ma, ne sono convinto, sono qui tra noi”.

“Per prepararci al Natale abbiamo portato gioia usando parole gentili come grazie e per piacere” ha spiegato un ragazzo che ha seguito il percorso di Avvento guidato da don Andrea Perego, parroco di Casatenovo, che ha concelebrato la Santa Messa con i parroci don Luigi Colombo di Garbagnate Rota, don Piero Antonio Larmi di Albese con Cassano e don Gianni Dell’Oro di Rogeno e con il responsabile dei Betharramiti Padre Piero Trameri.

Ad accogliere l’Arcivescovo c’erano i bambini, gli operatori, le famiglie e tanti amici e volontari: “Oggi è un giorno speciale, siamo qui riuniti come una grande famiglia che aspetta Gesù Bambino” ha detto la Responsabile operativa del Polo di Bosisio Laura Baroffio: “Una bambina ieri mi ha detto che oggi sarebbe arrivato il suo amico Mario: ecco, noi chiediamo per ciascuno di noi, per piccoli e grandi, per le nostre famiglie e per tutta la nostra Associazione una benedizione nel segno di questa amicizia per un Natale ed un nuovo anno nella pace”.