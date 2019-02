Nel parco dell’Istituto Comprensivo un’aula didattica all’aperto

Si chiamerà l’Aula del Ciliegio, un progetto della scuola e del Comune di Bosisio

BOSISIO – Fare lezione all’aria aperta, all’ombra di un vecchio ciliegio, sperimentando i propri sensi e imparando a conoscere la natura. Succederà presto a Bosisio Parini, nel parco dell’Istituto Comprensivo, dove verrà realizzata l’Aula del Ciliegio.

L’iniziativa

Un’iniziativa portata avanti dalla scuola e dal Comune di Bosisio, come spiegato dalla dirigente scolastica Orsola Moro: “Il nostro istituto ha una grande area verde che vorremmo sfruttare di più. L’idea di creare lì un’area didattica era già stata avanzata dalle insegnati della scuola primaria. A farsi portavoce della richiesta è stato poi il sindaco dei bambini: la sua proposta è stata ben accolta dal sindaco Giuseppe Borgonovo che ci è subito venuto incontro nel progettare e realizzare l’aula all’aperto”.

Pronta in primavera

Individuata l’area, vicino al lago, i lavori sono partiti. Come spiegato, sono stati finanziati grazie al contributo ottenuto nell’ambito della Legge di Bilancio 2019: “Contiamo di inaugurare l’aula in primavera – ha fatto sapere il sindaco Borgonovo – come Comune siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che consentirà agli alunni di vivere alcune ore di lezione in maniera ‘alternativa’, all’aria aperta”. L’aula ha preso il nome del vecchio albero vicino al quale sorgerà.