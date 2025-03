Bosisio. Nuovo centro di raccolta e sacco rosso, assemblea con Silea

Appuntamento il 25 marzo presso il Centro Studi G.Parini

“È fondamentale che i cittadini siano informati e consapevoli delle nuove disposizioni”

BOSISIO PARINI – L’Amministrazione Comunale di Bosisio Parini, in collaborazione con SILEA, organizza un’assemblea pubblica per illustrare ai cittadini le novità relative al sistema di accesso al centro di raccolta e, in particolare, l’introduzione del sacco rosso per il conferimento dei rifiuti indifferenziati residui.

L’incontro si terrà martedì 25 marzo presso l’Aula Magna del Centro Studi “G. Parini” alle ore 20.30. Sarà un’occasione utile per approfondire il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, chiarire eventuali dubbi e rispondere alle domande della cittadinanza.

Il consigliere delegato all’ecologia, all’ambiente e alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, Samuele Redaelli, sottolinea l’importanza di questi cambiamenti, evidenziando quanto sia essenziale una corretta informazione per i cittadini : “Le nuove modalità di accesso al centro di raccolta e la prossima introduzione del sacco rosso rappresentano un cambiamento significativo per il nostro paese. È fondamentale che i cittadini siano informati e consapevoli delle nuove disposizioni, per garantire una corretta gestione dei rifiuti e una transizione efficace. Per questo, ringrazio i nostri responsabili d’area di SILEA che si sono resi disponibili per l’organizzazione di questa assemblea e invito personalmente tutta la cittadinanza a partecipare numerosa.”

Il Sindaco Paolo Gilardi ha rimarcato l’importanza della partecipazione “La nostra Amministrazione Comunale crede molto nella partecipazione attiva dei cittadini. Vista l’importanza delle novità introdotte abbiamo voluto organizzare un’assemblea pubblica nel nostro Comune. Ringrazio Silea per la loro disponibilità ed invito tutti i cittadini a partecipare”