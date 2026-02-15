Bosisio Parini aderisce a Giraskuola: scambio gratuito di libri e materiale scolastico

Piattaforma digitale gratuita per libri, zaini e strumenti didattici tra famiglie residenti

Presentazione pubblica il 18 febbraio alle 16 al Centro Studi Parini

BOSISIO PARINI – L’Amministrazione comunale di Bosisio Parini ha aderito all’iniziativa “Giraskuola”, piattaforma digitale dedicata allo scambio gratuito di libri di testo e materiale scolastico, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in un periodo segnato dall’aumento del costo della vita e delle spese per l’istruzione.

L’iscrizione al servizio è gratuita e le modalità di scambio sono gestite in autonomia dalle famiglie. L’iniziativa punta a coniugare risparmio economico e sostenibilità ambientale, favorendo il riutilizzo di materiali ancora in buono stato.

L’assessore all’Istruzione, ingegner Gabriele Beccalli, ha spiegato le motivazioni dell’adesione: “Essere al fianco dei cittadini, promuovere un percorso educativo attento alla sostenibilità e all’economia circolare sono principi che guidano ogni giorno la nostra amministrazione. Per questo abbiamo scelto di aderire a Giraskuola, uno strumento che permette di valorizzare ciò che già abbiamo, riducendo gli sprechi e rafforzando i legami all’interno della nostra comunità. Il fatto di incentrarlo su materiali scolastici penso sia un’occasione per far riflettere ed educare i nostri giovani a questi temi”.

La piattaforma consente di offrire e trovare non solo libri di testo, ma anche zaini, astucci, dizionari, calcolatrici, strumenti per il disegno tecnico e giochi educativi. Per partecipare è sufficiente registrarsi gratuitamente al link www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/BosisioParini.

I benefici indicati dall’Amministrazione si sviluppano su quattro direttrici: supporto economico attraverso l’abbattimento dei costi, riutilizzo intelligente dei materiali con riduzione dei rifiuti, incentivo alla solidarietà tra cittadini e promozione della sostenibilità ambientale.

Per presentare nel dettaglio il funzionamento del servizio e rispondere alle domande dei cittadini, il Comune ha organizzato un incontro pubblico mercoledì 18 febbraio alle ore 16.00 al Centro Studi Parini. Sarà possibile partecipare anche da remoto collegandosi al link https://meet.google.com/tnw-orzs-asu.