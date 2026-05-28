Bosisio Parini affida ai privati la cura delle aiuole pubbliche: aperto il bando per il verde urbano

Affidamenti della durata di dieci anni per interventi dedicati a manutenzione, essenze floreali e valorizzazione del decoro urbano

Il Comune punta a coinvolgere cittadini, imprese e associazioni nella cura delle rotatorie e delle aree verdi pubbliche

BOSISIO PARINI – Il Comune di Bosisio Parini apre il bando per l’affidamento e la manutenzione delle aree verdi pubbliche attraverso lo strumento della sponsorizzazione tecnica, coinvolgendo cittadini, imprese, associazioni ed enti nella cura del patrimonio urbano.

L’iniziativa, approvata con deliberazione di Giunta comunale lo scorso 17 marzo, punta a valorizzare il verde pubblico e il decoro del paese promuovendo una collaborazione diretta tra amministrazione e soggetti privati.

Il bando prevede infatti la possibilità di prendersi cura direttamente di una o più aree verdi comunali oppure di affidarne la manutenzione ad aziende specializzate. In cambio, gli sponsor potranno ottenere un ritorno d’immagine attraverso l’installazione di cartelli informativi nelle aree affidate.

Tra gli spazi interessati figurano alcune delle principali rotatorie e aiuole del territorio comunale, tra cui le rotatorie di via Eupilio, via Alessandro Manzoni e via Brianza, oltre alle aiuole di piazza Padre Enrico Mauri, piazza Precampel e largo San Francesco.

Gli interventi previsti riguarderanno esclusivamente opere a verde e dovranno essere accompagnati da un progetto di sistemazione o da un piano manutentivo dettagliato, con indicazioni relative alle essenze floreali, alle modalità di manutenzione, ai tagli, alle potature e alla programmazione delle sostituzioni stagionali.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche agli aspetti legati alla sicurezza stradale e alla compatibilità estetica degli interventi con il contesto urbano.

La durata dell’affidamento sarà di dieci anni a partire dalla presa in carico dell’area.

“Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere il tessuto economico del nostro territorio nella cura degli spazi pubblici – dichiara il sindaco Paolo Gilardi –. Attraverso la collaborazione tra Comune e sponsor possiamo rendere Bosisio Parini ancora più accogliente, curata e valorizzata, promuovendo allo stesso tempo un modello concreto di partecipazione civica e attenzione al bene comune”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, allegando la documentazione richiesta e il progetto relativo all’area scelta.

Il bando completo, con allegati tecnici e schema di contratto di sponsorizzazione, è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Bosisio Parini e presso gli uffici comunali.