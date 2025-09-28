Bosisio Parini. Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

15 studenti meritevoli premiati con il sostegno dell’Amministrazione e della comunità di Bosisio Parini

Sindaco Paolo Gilardi: “La borsa di studio non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza”

BOSISIO PARINI – Si è tenuta presso il Centro Studi Parini la cerimonia pubblica di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli di Bosisio Parini, alla quale hanno partecipato numerosi studenti e cittadini.

Ad aprire la cerimonia è stato il Sindaco Paolo Gilardi, che ha rivolto agli studenti un messaggio a nome dell’intera comunità di Bosisio. “Oggi premiamo i ragazzi e le ragazze che, con i loro risultati, hanno dimostrato di essere la migliore gioventù di Bosisio. Celebriamo il loro merito scolastico e li incoraggiamo a proseguire su questa strada. La borsa di studio non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza, continuate a essere curiosi, appassionati e desiderosi di apprendere. L’Amministrazione Comunale è al vostro fianco e crede fermamente in voi”.

È quindi intervenuta la Dirigente Scolastica Orsola Moro, che ha portato i saluti a nome di tutto il corpo docente dell’Istituto Comprensivo di Bosisio. “Le radici dei vostri successi accademici affondano proprio nelle scuole di Bosisio, dove molti di voi hanno iniziato con successo il proprio percorso di studi. Siamo orgogliosi di ciascuno di voi“.

Anche l’Assessore all’Istruzione, Gabriele Beccalli, ha rivolto un pensiero ai ragazzi, sottolineando l’impegno economico del Comune. “Spesso sentiamo parlare, anche in televisione, di investimenti nel settore militare o bellico. Oggi, invece, vogliamo mettere in luce un investimento significativo in cultura e istruzione, concretizzato dalle borse di studio messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale”.

Infine, il consigliere delegato alle politiche giovanili, Paolo Ciceri, ha rivolto il suo saluto sottolineando come “Questi riconoscimenti rappresentino un segno concreto dell’Amministrazione a favore dei giovani, per garantire loro la giusta rilevanza e visibilità. Questi ragazzi e ragazze sono il futuro della nostra comunità“.

La cerimonia ha quindi visto premiare ben 15 ragazzi

Scuola Secondaria di Primo Grado Esame di Stato

GEROSA DAVIDE

CASTAGNA ALESSANDRO

CARBONI CECILIA

COLOMBO ANNA

Scuola Secondaria Secondo Grado (dalla classe 1° alla 4°)

PEREGO ELISA

PENNATI GLORIA

RIZZUTI DANIELE

GEROSA FRANCESCA

GALBUSERA ANDREA

BONORA NICOLO’

Maturità

BOSISIO ELENA

Università

CECILIA INVERNIZZI

DAVIDE CICERI

GEROSA SARA

INVERNIZZI SARA

Erano inoltre presenti in aula i consiglieri comunali e i membri della commissione consultiva delle borse di studio. La cerimonia si è poi conclusa con un buffet conviviale.