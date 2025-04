Bosisio Parini, domenica la Camminata dell’Amicizia, è la 50esima edizione

Anche Papa Francesco ha voluto manifestare vicinanza agli organizzatori

Un fiume di testimonial per festeggiare i 50 anni

BOSISIO PARINI – La prima edizione risale al ’74, la numero 50 si terrà il prossimo 6 aprile: è la Camminata dell’Amicizia di Bosisio Parini, manifestazione podistica non competitiva che deve il suo successo al Gruppo Amici di don Luigi Monza, a 350 volontari e al sostegno di istituzioni, associazioni del territorio e sponsor.

Un evento così importante che anche Papa Francesco ha voluto manifestare la sua vicinanza agli organizzatori: “Carissimi, desidero ringraziarvi per il dono della maglietta e per le parole di affetto con cui l’avete accompagnato. Ho apprezzato tanto il vostro gesto”, così scrive il Pontefice in una lettera inviata il 28 gennaio alla Presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia Luisa Minoli: “Continuate a confidare in Gesù, che è la nostra speranza. Vi auguro un sereno Anno giubilare e vi abbraccio tutti. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Per favore, pregate per me; io pregherò per voi”.

“Ringraziamo il Papa, non poteva farci dono più bello” gli fa eco la Presidente Minoli: “facciamo nostro il motto del Giubileo del 2025 Pellegrini di speranza e camminiamo fiduciosi, sperando di vivere e realizzare il bene fatto bene, come ci insegna il beato Luigi Monza, nostro Fondatore”.

Lo scopo benefico: progetti OVCI e nuovi letti

Lo slogan di quest’anno ”La fonte della nostra gioia è nell’amore: è bello e gioioso amare” invita, con le parole del beato Luigi Monza, ad un clima di solidarietà: il ricavato della Camminata infatti andrà a sostegno dei progetti di OVCI per garantire l’accesso agli ausili per i bambini con disabilità in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina. Partecipando alla giornata si sosterrà inoltre il progetto “Merita le cure migliori”, destinato all’acquisto di 80 letti per le camere di degenza dei bambini che trascorrono settimane o mesi di ricovero ospedaliero a Bosisio Parini.

Un fiume di testimonial per festeggiare i 50 anni

Dallo spettacolo allo sport, dalla musica all’imprenditoria, sono moltissime le celebrities che sostengono l’edizione numero 50 della Camminata: Simone Moro, alpinista, scrittore e aviatore italiano, ha conquistato otto cime da 8000; Jennifer Isacco, medaglia di bronzo nel bob a due alle Olimpiadi di Torino 2006; Matteo della Bordella, alpinista e arrampicatore italiano, plurivincitore del Premio Cassin; i Sulutumana, gruppo di musica popolare vincitore del Premio Tenco IMAIE; Marco Confortola, scalatore di 8000, alpinista estremo, guida alpina internazionale; Gerry Scotti, attore e conduttore e televisivo di quiz, varietà e talent show; Antonello Riva, cestista e medaglia d’oro con la Nazionale di pallacanestro; Debora Compagnoni, sciatrice alpina e plurivincitrice dei Giochi olimpici invernali; Guido Meda, giornalista e telecronista sportivo delle gare motociclistiche; Antonio Rossi, pluricampione olimpico e mondiale nelle gare di canoa velocità; Javier Zanetti, capitano dell’Inter del Triplete e vicepresidente nerazzurro; Pierluigi Marzorati, cestista, bandiera storica e campione della Pallacanestro Cantù; Ivan Ramiro Cordoba, leggendario difensore dell’Inter del Triplete; Yuri Chechi, ginnasta, dominatore della specialità degli anelli negli anni Novanta; Gianni Bugno, campione del mondo di ciclismo su strada nel 1991 e nel 1992; Instead, giovanissima rock cover band emergente; Andrea De Luca, giornalista sportivo, inviato di Raisport e telecronista Rai delle gare ciclistiche; Ilaria Bonacina, imprenditrice e Presidente di Confartigianato Imprese Lecco; Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, quattro Coppe del Mondo e due medaglie mondiali; Yemaneberhan Crippa, detto Yeman, primatista nazionale dei 3000, 5000, 10000 metri piani e della mezza maratona; Claudio Chiappucci, soprannominato El Diablo, vincitore di una Milano-Sanremo, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia; Daniele Cassioli, il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi e, direttamente dal Festival di Sanremo, Topo Gigio.

Hanno manifestato solidarietà alla Camminata anche Paolo Gilardi, sindaco di Bosisio Parini, Luisa Airoldi, sindaco di Cesana Brianza, Giuseppe Chiarella, sindaco di Molteno, Matteo Redaelli, sindaco di Rogeno, Walter Gaiardoni, vicesindaco di Bosisio Parini, Giovanna Marchetti, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali di Merone.

Il programma: concerto dei Sulutumana

La Camminata, organizzata come sempre dai volontari del Gruppo Amici di don Luigi Monza, si svolgerà con percorsi di 7 e 12 km: è aperta a tutti ed è riconosciuta per i concorsi FIASP, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo.

La partenza è libera dalle 8.30 presso la sede della Nostra Famiglia. Lungo il percorso e all’arrivo assistenza medica a cura della Croce Verde di Bosisio Parini.

Ricco il programma della giornata: all’arrivo ci sarà la tradizionale risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago, polenta con la Pro Loco di Barzanò, un servizio bar ristoro, la bancarella di dolci del Bumbunat e lo stand dell’Associazione Panificatori di Erba e Como. A partire dalle 14 grande concerto con i Sulutumana, palestra di arrampicata con il CAI di Molteno, prove di tiro con l’arco con l’ASD Arcieri del Riccio, spettacolo magico con il Mago Tatos, intervento musicale della Instead Band, giochi gonfiabili e pista macchinine elettriche.

Al termine della giornata Santa Messa con la Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

Un successo collaudato grazie ad amici e sponsor

“La Camminata vanta un successo collaudato, con punte di oltre 20mila partecipanti e grazie all’aiuto importante degli sponsor. “Sono oltre 50 le imprese che sostengono questo appuntamento annuale di raccolta fondi e che ne condividono le motivazioni di fondo”, dichiara Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi dell’Associazione: “decisivo per l’edizione di quest’anno è stato il sostegno di Kapriol spa, azienda da anni amica de La Nostra Famiglia, BCC Brianza Laghi e l’azienda dolciaria Novi. Ringrazio loro e i moltissimi amici che ogni anno partecipano con noi ad una giornata di festa e inclusione”.

La Camminata del Giubileo

“È una storia di successo che resiste da 50 anni”, spiega Giuseppe Sala, responsabile della sezione di Bosisio del Gruppo Amici: “voluta da Lino Beretta, genitore e amico de La Nostra Famiglia, fu pensata per consentire ai bambini di partecipare al Pellegrinaggio a Lourdes. Nel corso degli anni la manifestazione si è sviluppata grazie all’opera dell’infaticabile Felicino Redaelli, la macchina organizzativa si è perfezionata, ma lo spirito e gli scopi sono rimasti gli stessi: sostegno alle attività di cura e riabilitazione per la sede della Nostra Famiglia di Bosisio Parini e per i Centri in cui opera OVCI nei paesi in via di sviluppo. Il Gruppo Amici è nato nel 1958 per testimoniare il bene, secondo gli insegnamenti del beato Luigi Monza. Ora siamo nell’anno giubilare e noi pellegrini di speranza confidiamo nella buona riuscita della manifestazione”, conclude Giuseppe Sala.