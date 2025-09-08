Bosisio Parini in festa con il Palio Canoro, premiati i giovani talenti

Musica, giovani talenti e tanta allegria sulle rive del lago

BOSISIO PARINI – Domenica 7 settembre, nella splendida cornice affacciata sul lago, si è svolto il tradizionale Palio Canoro, appuntamento che ha visto una grande partecipazione di pubblico e la straordinaria esibizione di tanti piccoli artisti.

Giunto alla sua terza edizione, l’evento ha regalato un pomeriggio di allegria, spensieratezza e musica, con giovani protagonisti capaci di emozionare e divertire grandi e piccoli. I ragazzi e le ragazze saliti sul palco hanno portato entusiasmo e talento, trasmettendo passione e la gioia di stare insieme.

A sottolineare l’importanza di questa iniziativa sono intervenuti anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’assessore Riva ha dichiarato: “È bello vedere ii giovani mettersi in gioco con serietà e allegria, regalando a tutta la comunità un pomeriggio speciale. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante dare spazio ai talenti emergenti e valorizzare la loro voglia di esprimersi”.

Sulla stessa linea le parole del Sindaco Gilardi, che ha evidenziato il valore sociale della manifestazione: “Il Palo Canoro non è soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per ricordarci che la musica unisce tutti. È emozionante vedere questi i piccoli talenti sul palco, capaci di trasmettere energia positiva e di far vivere alla comunità un’esperienza condivisa”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Massimo Graziano, ideatore del Palio, che con impegno e passione ha dato vita a questa iniziativa cresciuta di anno in anno. Grazie al suo lavoro, infatti, sempre più Comuni del territorio scelgono di aderire, contribuendo a diffondere lo spirito di condivisione e di festa che caratterizza il Palo Canoro.

Presente alla manifestazione anche il nuovo parroco don Emilio Colombo.

In giuria hanno partecipato: Sabrina Capaccio, responsabile del coro TAB di Barlassina, Samuele Macrì, Direttore di Vive Music di Verano Brianza, Max Corfini, già voce dei Juw Tros e cantautore, che si è esibito regalando al pubblico due brani.

La tappa di Bosisio Parini ha incoronato i giovani vincitori:

Categoria Piccoli: Giacomo Bagnandi

Categoria Grandi: Riccardo Caldarola

Il successo di questa edizione conferma come il Palo Canoro sia ormai un appuntamento atteso e amato, capace di coniugare tradizione, partecipazione e, soprattutto, la valorizzazione dei giovani: veri protagonisti di un pomeriggio indimenticabile sulle rive del lago di Bosisio.