Bosisio Parini, incontro sull’educazione con lo psicologo Ezio Aceti

Appuntamento mercoledì 22 aprile alle 20.30 al Centro Studi, ingresso libero

L’incontro è aperto a cittadini, famiglie ed educatori per riflettere sulle sfide educative

BOSISIO PARINI – Un momento di confronto dedicato al tema dell’educazione, aperto alla cittadinanza e pensato per coinvolgere famiglie, educatori e comunità. Bosisio Parini si prepara a ospitare l’incontro “La bellezza dell’educare – Riscoprire il valore dell’educazione oggi”, con la partecipazione dello psicologo e formatore Ezio Aceti, esperto in psicologia dell’età evolutiva.

L’appuntamento è in programma mercoledì 22 aprile alle ore 20.30 presso il Centro Studi, dove si terrà una serata di riflessione sulle sfide educative contemporanee e sul ruolo della comunità nella crescita dei più giovani.

L’iniziativa si propone come un’occasione di approfondimento e dialogo su un tema centrale per la società, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi su aspetti educativi attuali e sulle responsabilità condivise nel percorso di crescita delle nuove generazioni.

Il sindaco Paolo Gilardi sottolinea l’importanza dell’evento: “Si tratta di un’opportunità significativa per la nostra comunità. L’educazione è alla base di una società consapevole e responsabile: invitiamo tutti a partecipare”.

Anche l’assessora Elena Riva rinnova l’invito alla cittadinanza: “Abbiamo pensato a una serata aperta a tutti, con un relatore di grande esperienza. È un momento importante di confronto, in particolare per famiglie e ragazzi”.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a un momento di crescita, dialogo e condivisione.