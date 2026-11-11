Bosisio parini, posacenere tascabili contro l’abbandono dei mozziconi

L’iniziativa in collaborazione con Silea e la tabaccheria Colombano

Bosisio dà il via alla campagna di sensibilizzazione per contrastare la dispersione dei mozziconi negli spazi pubblici

BOSISIO PARINI – Si tratta di una campagna in collaborazione con Silea che prevede la distribuzione di porta-mozziconi tascabili per i clienti delle tabaccherie aderenti. Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di contrastare l’abbandono dei mozziconi nelle zone pubbliche. A Bosisio sarà la tabaccheria Colombano che metterà a disposizione i piccoli contenitori. Una volta che le sigarette saranno spente verranno conservate e smaltite successivamente negli appositi cestini.

Il Consigliere Comunale delegato all’Ecologia, Samuele Redaelli spiega: “Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa perché l’abbandono dei mozziconi è una delle criticità che incidono quotidianamente sul decoro del paese. Spesso si tratta di piccoli rifiuti ai quali non viene data la giusta importanza, ma che finiscono sulle strade, nei parchi, nelle caditoie, e possono raggiungere anche il nostro lago. I filtri delle sigarette, composti da acetato di cellulosa, sono infatti un materiale plastico che si degrada molto lentamente, che può inoltre finire per intossicare la fauna presente nel nostro territorio”

Va inoltre ricordato come l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sia vietato dalla legge secondo l’articolo 232-bis del D.Lgs 152/2006. L’infrazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Redaelli ricorda poi l’importanza delle piccole realtà locali nella partecipazione alle iniziative di questo tipo: “Ringrazio la tabaccheria Colombano per aver accolto la proposta e Silea per la collaborazione. Crediamo che la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle attività locali siano strumenti importanti per promuovere una maggiore attenzione verso il territorio”.

A tal proposito, il Sindaco Paolo Gilardi sottolinea l’importanza della collaborazione tra Amministrazione e realtà locali, concludendo: “La cura degli spazi pubblici passa anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi. Come Comune siamo impegnati nella pulizia e nella manutenzione del territorio, ma è fondamentale che a questo lavoro si affianchi la collaborazione dei cittadini. Ringrazio il Consigliere Redaelli per aver seguito l’iniziativa e la tabaccheria Colombano per la disponibilità mostrata”.