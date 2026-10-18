Bosisio Parini. Trenta volontari impegnati per “Fiumi Sicuri”

Al lavoro nelle giornata di sabato per mettere in sicurezza il reticolo idrico in zona Pascolo

Motoseghe, escavatore e mezzi forestali in azione per ripulire l’alveo e prevenire nuovi danni causati dalla caduta di alberi

BOSISIO PARINI – Una giornata di lavoro intenso, all’insegna della prevenzione e della collaborazione tra volontari, per mettere in sicurezza il territorio e ridurre i rischi legati agli eventi meteorologici avversi. Sabato 17 ottobre si è svolta a Bosisio Parini l’esercitazione “Fiumi Sicuri”, promossa dal Comune su iniziativa della Provincia di Lecco, che ha coinvolto trenta volontari appartenenti ai gruppi di Protezione civile di Bosisio Parini, Croce Verde Bosisio, Bulciago, Valmadrera e Verderio.

L’intervento ha interessato il reticolo idrico minore in zona Pascolo, dove la vegetazione, lasciata crescere incontrollata per molti anni, aveva creato situazioni di criticità, causando problemi durante diversi eventi calamitosi del passato. Una condizione che aveva già mostrato la propria pericolosità nel 2022, quando alcune piante erano cadute sui capannoni confinanti. Da qui la necessità di intervenire in maniera incisiva, ripristinando le condizioni di sicurezza dell’alveo e favorendo il regolare deflusso delle acque.

Un intervento imponente per prevenire nuovi rischi

I trenta volontari sono stati impegnati in un’importante operazione di pulizia e messa in sicurezza, utilizzando motoseghe, decespugliatori, escavatore, trincia forestale e cippatrice. Il lavoro ha permesso di ripulire completamente l’alveo del canale di scolo, rimuovendo i tronchi che ostacolavano il passaggio dell’acqua e mettendo in sicurezza le piante ad alto fusto già compromesse e potenzialmente pericolose. Un’operazione concreta di prevenzione, finalizzata a ridurre il rischio di ostruzioni e a scongiurare nuovi danni provocati dalla caduta di alberi, soprattutto in occasione di piogge intense e fenomeni meteorologici avversi.

Il finanziamento della provincia di Lecco

L’intervento è stato reso possibile grazie al bando provinciale vinto dal Comune di Bosisio Parini, che ha consentito di ottenere un contributo a fondo perduto di 3.800 euro. La restante quota, pari al 10% del costo complessivo dell’operazione, è stata coperta con risorse proprie dell’Amministrazione comunale. Un sostegno economico che ha permesso di realizzare un intervento significativo per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.

Soddisfatto il sindaco Paolo Gilardi, presente durante i lavori insieme al consigliere Samuele Redaelli, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il valore della collaborazione tra i gruppi di volontariato: “Si tratta della seconda volta che organizziamo la giornata di “Fiumi Sicuri” a Bosisio Parini e anche quest’anno è stato fatto un lavoro incredibile. Possiamo dire con soddisfazione che abbiamo raggiunto l’obiettivo di messa in sicurezza dell’alveo del canale di scolo, prevenendo così futuri danni causati dalla caduta di piante morte. Ringrazio tutti i volontari che si sono impegnati e la Provincia di Lecco che ha promosso questa iniziativa”.

Dopo una giornata di impegno sul campo, i volontari si sono ritrovati per un pranzo conviviale al ristorante La Casupola di Bosisio Parini, offerto a tutti i partecipanti. Un momento di condivisione che ha concluso l’esercitazione, valorizzando lo spirito di squadra e la disponibilità di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce concretamente alla sicurezza della comunità e alla salvaguardia del territorio.