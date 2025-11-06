Bosisio potenzia l’ufficio tecnico: pubblicato il bando per la mobilità esterna

Il sindaco Gilardi: “Si tratta di un altro tassello fondamentale nella riorganizzazione degli uffici comunali, che avevamo promesso in campagna elettorale”

BOSISIO PARINI – Il Comune ha avviato una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di “Istruttore tecnico” (area degli istruttori, ex categoria C) da assegnare all’Area Servizi Tecnici. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 3 dicembre 2025.

Come noto, i Comuni devono operare nel rispetto di stringenti vincoli di bilancio e limiti di spesa per il personale. Ciò comporta la necessità di garantire l’efficienza dei servizi con organici spesso ridotti rispetto alle effettive esigenze.

“Si tratta di un altro tassello fondamentale nella riorganizzazione degli uffici comunali, che avevamo promesso in campagna elettorale”, ha dichiarato il sindaco Paolo Gilardi.

“Nel mese di ottobre un dipendente di categoria C1, in servizio presso l’Area Servizi Demografici, ha lasciato il Comune. Abbiamo deciso di non sostituirlo nella stessa area, ma di destinare le 36 ore settimanali all’Ufficio Tecnico, dove il fabbisogno di personale è particolarmente sentito. Sappiamo che non sarà semplice trovare il profilo giusto, poiché negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha perso competitività rispetto al settore privato ma siamo fiduciosi.”