Bosisio, progetto Smart: i risultati dei servizi di controllo

Pattugliamenti straordinari serali per la sicurezza stradale

Durante le serate dei controlli sono stati fermati 509 veicoli e identificate 536 persone

BOSISIO – Il comune di Bosisio Parini, in qualità di Comune capo convenzione della Polizia Locale Alta Brianza, con la collaborazione della Polizia Locale della Valletta Brianza e del prezioso supporto della Polizia Stradale di Lecco, ha partecipato al progetto SMART, promosso da Regione Lombardia, eseguendo Pattuglie straordinarie serali nelle giornate di venerdì 21 e 28 novembre e sabato 29 novembre.

Durante le serate dei controlli sono stati fermati 509 veicoli e identificate 536 persone, 85 delle quali sono state sottoposte a controllo per l’accertamento del tasso alcolemico e 2 per uso di sostanze stupefacenti.



A seguito dei controlli sono state redatte 2 notizie di Reato, vi è stata una comunicazione al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, sono stati elevati n. 80 sanzioni e n. 6 verbali di fermo/sequestro di veicoli per violazioni al Codice della Strada, si è proceduto inoltre al ritiro di 7 patenti di guida, al sequestro di arma ai sensi della Legge 110/75 e al sequestro di sostanze stupefacenti ai sensi del DPR 309/90 oltre che all’accompagnamento per identificazione di soggetto straniero.

“Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia si è potuto avere un forte potenziamento delle attività di prevenzione con controlli, che per il Servizio Associato di Polizia Locale “Alta Brianza” formatasi il 01.05.2025 tra i comuni di Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza e Sirone, risultano più che straordinari basti pensare l’impiego di 32 operatori complessivamente sulle tre serate. Oltre queste serate negli ultimi mesi, come servizio di Polizia Locale Alta Brianza, sono stati effettuati almeno n. 25 pattuglie straordinarie in orari serali/festivi e nel periodo delle festività verranno effettuati almeno n. 10 pattuglie aggiuntive dedicate al contrasto delle truffe e dei furti in abitazione” il commento del sindaco Gilardi.