Bosisio si anima con la 2^ edizione di Baby Rock

Appuntamento il 7 giugno a Precampel

Musica, giochi, truccabimbi e street food

BOSISIO PARINI – È nata quasi per caso, da una semplice domanda prima del carnevale: “Qualcuno organizza qualcosa per i bambini?” La risposta fu un silenzio, e quel silenzio diede vita a una delle realtà più attive e coinvolgenti di Bosisio Parini: La Banda dei Genitori.

Fondata ufficialmente il 5 aprile 2023, La Banda dei Genitori è un comitato di mamme e papà che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo libero per sostenere le attività scolastiche ed extrascolastiche degli alunni del plesso scolastico di Bosisio. La scintilla iniziale, un semplice carnevale autogestito, ha acceso una macchina organizzativa che in poco tempo ha raccolto consenso, partecipazione e, soprattutto, risultati concreti.

Nel corso del primo anno di attività, il comitato ha contribuito con successo a finanziare corsi di teatro per la scuola primaria, ha acquistato materiale per la secondaria e ha dato vita a numerosi eventi pensati per coinvolgere famiglie, bambini e l’intera comunità. L’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, nel giugno dello scorso anno, ha segnato l’inizio di una collaborazione proficua e attenta alle esigenze espresse dal comitato. Le istituzioni hanno infatti dimostrato apertura e disponibilità, creando le basi per una sinergia che guarda al futuro dei più piccoli.

Tra le iniziative più riuscite de La Banda dei Genitori, spicca senza dubbio il Baby Rock, una festa pensata per far divertire grandi e piccini. La prima edizione, ospitata in via Cercé, ha trasformato un parcheggio in un’oasi di giochi, musica e colori. Gonfiabili, truccabimbi, animatrici, cibo di strada e una band hanno regalato un pomeriggio indimenticabile.

Quest’anno, vista la grande partecipazione e l’entusiasmo del pubblico, la festa raddoppia. Il Baby Rock II si svolgerà il 7 giugno a partire dalle ore 14:00, nella suggestiva cornice del Precampél, sulle rive del lago. Ad attendere i partecipanti ci saranno gonfiabili, animazione, torneo di calcio balilla umano e numerose attività per ogni età. Per i più golosi, truck food con specialità da gustare e, per gli adulti, birra e bibite fresche.

La giornata si concluderà con uno spettacolo in grande stile: una sfilata di acconciature e trucco a cura di TresJolie e Beauty Center, seguita dal concerto della band Blascover, che omaggerà il grande Vasco Rossi. Ospite d’onore della serata, il bassista storico del rocker di Zocca: Claudio “Il Gallo” Golinelli, per un finale che si preannuncia indimenticabile.

Il Baby Rock è reso possibile grazie al supporto di attività locali come Giomar Bar, TresJolie, Beauty Center e di tanti sponsor che hanno creduto nel progetto della Banda.

“Un’iniziativa come il Baby Rock dimostra quanto la comunità sappia unirsi per un obiettivo nobile come il sostegno alle nostre scuole – ha commentato l’assessore Elena Riva – È bello vedere genitori così coinvolti e capaci di creare momenti di gioia e condivisione per tutte le età. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e agli sponsor che hanno reso possibile questa festa. Eventi come questo sono anche un’occasione preziosa per far conoscere il nostro territorio: invitiamo tutti a visitare il nostro paese, a scoprire le sue bellezze, vi aspettiamo!”.

La Banda dei Genitori non è solo un comitato, ma un simbolo di come l’impegno dal basso possa trasformarsi in qualcosa di grande. Un esempio di cittadinanza attiva, dove il bene comune nasce dalla partecipazione e dalla condivisione. L’appuntamento, quindi, è per il 7 giugno al Precampél: una giornata di festa, solidarietà e sorrisi. Perché, come dicono loro: “Se nessuno lo fa… proviamoci noi!”