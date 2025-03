Bosisio si “stressa” di nuovo: torna la serata sul potere del cazzeggio

Appuntamento il 17 aprile alle 20.45 presso il Centro Studi di Bosisio Parini. Incontro aperto a tutti, con ingresso gratuito

BOSISIO PARINI – Dopo il successo della prima edizione, il gruppo Orizzonte Comune ripropone l’incontro dedicato al tema dello stress. L’evento, intitolato “STRESSSSSIAMOCI, il potere del cazzeggio”, si terrà il 17 aprile alle 20.45 presso il Centro Studi di Bosisio Parini e sarà aperto a tutti, con ingresso gratuito.

“La relatrice sarà sempre la dottoressa psicologa Tatiana Adamo – spiega Francesca Maggi, tra gli organizzatori – Questa volta daremo al tema una lettura diversa e un taglio nuovo. L’ultima volta abbiamo parlato in generale dello stress e di come meglio ‘utilizzarlo’ per renderlo funzionale. Quest’anno il focus sarà sul tempo libero e la sua importanza per il benessere psico-fisico”.

Un tema, quello dello stress, che spesso viene sottovalutato, soprattutto dai più giovani. Lo sottolinea Giorgio Rigamonti, diciannovenne e new entry del gruppo Orizzonte Comune: “Spesso il fattore stress per noi giovani non viene preso sul serio. Per questo penso che una serata come questa possa essere molto utile anche a tutti quei giovani che non vengono capiti e ascoltati. Stressiamoci può fornirci strumenti utili per affrontare le sfide della nostra quotidianità”.

A ribadire l’importanza di una gestione consapevole dello stress è anche Guendalina Castelnuovo, infermiera e membro della commissione servizi sociali del comune: “La gestione dello stress è essenziale per preservare tanto la salute mentale quanto quella fisica. La salute mentale, lo stress e la salute fisica sono interconnessi, e un approccio integrato è fondamentale per mantenere un benessere duraturo”.

Ospite e cuore dell’evento sarà ancora una volta Tatiana Adamo, psicologa con esperienza nel supporto ai giovani e nella prevenzione dei disturbi alimentari. “Torno a distanza di un paio di anni a Bosisio con grandissimo piacere. L’accoglienza e l’interazione della precedente edizione mi hanno fatto pensare a un approfondimento su come lo stress sia aumentato nell’ultimo periodo – afferma la relatrice – Ne usciremo bene e forti è purtroppo diventato ne siamo usciti per fortuna. Ma come possiamo ritornare ad avere fiducia senza perdere la via? Come possiamo capire come reagire allo stress? Una vecchissima pubblicità rispondeva a questo quesito con un amaro… io rispondo con un po’ di cazzeggio!”

L’appuntamento è quindi fissato per il 17 aprile. A invitare la cittadinanza è anche Andrea Colombo, capogruppo di Orizzonte Comune: “Noi ci siamo. Non essere in amministrazione comunale non significa smettere di essere presenti per la comunità. Ci siamo sempre stati e continuiamo a esserci, dedicando il nostro tempo alla realizzazione di una serata come questa, volta a fornire risposte concrete ai bisogni di benessere di tutti e trattando tematiche a cui spesso non viene dato rilievo”.

L’invito è rivolto a tutti: giovani, genitori, insegnanti, lavoratori, anziani. Una serata per riflettere, confrontarsi e – perché no – imparare l’arte di un sano cazzeggio per combattere lo stress quotidiano.