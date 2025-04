Bosisio, sulla linea C40 istituito il collegamento diretto con Lecco

Il servizio per gli studenti è attivo da ieri, lunedì

BOSISIO – A vantaggio dei cittadini di Bosisio Parini e in particolare delle frazioni, il Comune di Bosisio Parini ha promosso l’istituzione di un collegamento diretto feriale scolastico con il capoluogo di Lecco. L’iniziativa è stata da subito supportata dalla Provincia di Lecco e conseguentemente dall’Agenzia per il TPL del bacino e dall’azienda ASF di Como, incaricata del servizio.

Da oggi, lunedì 31 marzo 2025 è attivo il nuovo servizio tra Bosisio Parini e Lecco sulla linea C40, che circolerà nei giorni feriali scolastici con le seguenti modifiche al servizio:

• La corsa 400052 Penzano-Lecco sarà originaria dalla fermata Bosisio – Via Eupilio in località Garbagnate Rota alle ore 7.03 e manterrà l’orario di arrivo a Lecco alle ore 7.42

• La corsa 400032 Erba-Civate con proseguimento per Lecco ometterà il transito da Bosisio – Via Bonfanti e ritarderà la partenza da Erba alle ore 6.54

• La corsa 400145 Lecco-Civate-Bosisio-Erba manterrà l’orario di partenza da Lecco alle 14.30 e da Bosisio Via Bonfanti, proseguirà invertendo nuovamente la marcia in direzione di Bosisio, e proseguirà fino alla fermata Bosisio – Via Eupilio in località Garbagnate Rota con arrivo alle ore 15.11

Inoltre, le nuove fermate di Via Eupilio, Via S. Ambrogio, Via Appiani, Comune, Via Cercè e Via Manzoni saranno oggetto di progressivi interventi per migliorare la visibilità e la fruibilità da parte degli utenti, grazie anche a un’intesa fra il Comune di Bosisio Parini e l’Agenzia che ha reso disponibili fondi per le spese relative alle opere che saranno realizzate dal Comune.

“Esprimo profonda soddisfazione per l’istituzione del nuovo servizio – commenta il sindaco di Bosisio Parini, dott. Paolo Gilardi – non soltanto per il lavoro di squadra fra le istituzioni, che dimostra come si possano realizzare sinergie significative con la Provincia e gli operatori del trasporto nel nostro territorio, ma soprattutto per i cittadini di Bosisio e per gli oltre 50 studenti ai quali, da oggi, offriamo un servizio più confortevole e ancora più sicuro, avvicinando capolinea e fermate ai diversi luoghi di residenza degli utenti.”

“La Provincia è la casa dei Comuni – aggiunge il Vice Presidente della Provincia di Lecco, dott. Mattia Micheli – e quindi è il luogo naturale dove si possono sviluppare intese utili per il territorio e i suoi cittadini. Auspico che questa soluzione sia di esempio per ulteriori interventi che come Provincia potremo promuovere nei nostri territori. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per trovare questa soluzione; constatare con i propri occhi che il servizio funziona è il modo migliore per ripagare dell’impegno profuso con Comune e Agenzia TPL.” Gli orari completi della C40, oltre a quelli di tutte le altre linee esercite da ASF, sono scaricabili sul sito dell’azienda al seguente link: https://www.asfautolinee.it/orari-in-pdf/