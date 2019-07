Bosisio, torna la due giorni di festa ‘Sbarellando’ con la Croce Verde

Torna ‘Sbarellando’, la festa della Croce Verde Bosisio

Due giorni di festa a Precampel

BOSISIO PARINI – Sabato 20 e domenica 21 luglio torna Sbarellando, la food & music fest organizzata dai volontari della Croce Verde di Bosisio e giunta alla sua terza edizione.

La festa a Precampel

Due giorni di puro divertimento, buon cibo e buona musica, perché c’è sempre un buon motivo per fare festa. L’appuntamento è in località Precampel, per vivere un week-end in compagnia all’insegna del buon umore e della solidarietà. L’incasso della manifestazione, organizzata in collaborazione con Pro Loco Bosisio e Us Bosisio e patrocinata dal Comune, sarà destinato al sostegno dell’attività di Croce Verde e contribuirà all’acquisto di una nuova ambulanza.

Il programma

Sbarellando inizierà sabato 20 intorno alle ore 17.00 con l’apertura della cucina. Poi cibo a volontà fino a tarda sera e alle ore 21.00 lo show della Rufus Band.

Domenica si partirà al mattino alle 10 in concomitanza alla Bosisio Trail con cucina aperta fino a tarda sera e happy hour alle ore 18.00. Alle 21.00 il concerto delle Bad Reputation. Per informazioni: info@croceverdebosisio.org