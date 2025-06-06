Bosisio. Un pomeriggio di inclusività con “Eroi per Gioco” a La Nostra Famiglia

Il gioco e i travestimenti hanno unito bambini, volontari e operatori

BOSISIO PARINI – Un pomeriggio di sorrisi, abbracci e giochi senza barriere: è quello che si è vissuto presso La Nostra Famiglia, insieme ai bambini e agli operatori del centro. “Noi di Eroi per Gioco, insieme alla straordinaria Banda dei Genitori, abbiamo portato travestimenti, energia e tanta voglia di stare insieme per animare un evento speciale, quello dei Giochi d’Inclusività” spiegano dall’associazione.

“Nei panni di Stitch, Peppa Pig, Biancaneve e Batman, ci siamo immersi in un pomeriggio di gioco libero, risate e merenda condivisa – continuano dall’associazione – Un momento autentico e coinvolgente, in cui la magia del travestimento ha annullato ogni distanza, trasformando il gioco in un ponte tra mondi diversi, uniti dal desiderio di stare insieme”.

I volontari dell’associazione raccontano con entusiasmo: “È stato un pomeriggio emozionante, durante il quale alcuni studenti della Scuola Primaria Italo Calvino di Bosisio Parini hanno giocato e collaborato con i loro compagni che frequentano le scuole all’interno della struttura”.

“Tutto questo ci ha ricordato quanto l’inclusione si fondi sui gesti semplici, sulla presenza sincera e sul tempo dedicato all’Altro. Ringraziamo calorosamente La Nostra Famiglia per l’accoglienza e tutti coloro che hanno partecipato, rendendo questo incontro davvero speciale” concludono i volontari.

Per entrare a far parte dell’associazione come volontario e scoprire le attività, è possibile consultare il sito web www.eroipergioco.it o mandare una e-mail a eroipergioco@gmail.com.