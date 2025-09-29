Brianza Classic Team protagonista all’ASI Autogiro d’Italia 2025

Da Sanremo a Trieste, tra Stelvio e Redipuglia: 1.600 km di storia, motori e passione

Il club brianzolo al via con dieci equipaggi: secondo posto per Dell’Oro-Rusconi

BOSISIO PARINI – Il Brianza Classic Team ha preso parte con dieci equipaggi all’ASI Autogiro d’Italia 2025, l’affascinante rievocazione motoristica che dal 14 al 20 settembre ha unito Sanremo a Trieste lungo un percorso di 1.600 km. Un itinerario spettacolare, tra mare, laghi, colline e montagne, che ha visto i partecipanti affrontare il Passo dello Stelvio e fermarsi al Sacrario di Redipuglia, dove è stata deposta una corona in memoria dei caduti della Grande Guerra.

Il viaggio non è stato privo di ostacoli: l’equipaggio Pirovano-Ravasi ha dovuto sostituire la propria Jaguar XK 120 anni ’50 a causa di un guasto al motore quando si trovava ai vertici della classifica. Nonostante l’imprevisto, il team brianzolo ha potuto festeggiare il secondo posto assoluto con la coppia Dell’Oro–Rusconi, già vincitrice dell’edizione 2024 a bordo della loro Alfa Romeo Giulia Nuova Super del 1976.

L’Autogiro d’Italia si è confermato un evento unico, con l’arrivo suggestivo in Piazza Unità d’Italia a Trieste, capace di coniugare passione automobilistica, storia e cultura. Le celebrazioni per il team sono proseguite al ristoro organizzato dal Club al Ghisallo, luogo simbolo di sport e tradizione.

Un’esperienza intensa, che ancora una volta conferma la capacità del Brianza Classic Team di rappresentare con orgoglio il motorismo storico italiano nelle manifestazioni di maggior prestigio.

VIDEO