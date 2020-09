Bulciago. Sabato pomeriggio di lavoro per il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Pulito e bonificato un tratto di via Roma

L’assessore Tonino Filippone: “L’intervento permetterà in futuro un maggior deflusso dell’acqua”

BULCIAGO – Sabato pomeriggio di lavoro per un buon numero di volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bulciago impegnato in un’attività esercitativa mirata sulla prevenzione e sull’utilizzo delle attrezzature da taglio.

Lo scenario dell’intervento è stato individuato dopo diversi sopralluoghi effettuati sul territorio in seguito ai numerosi temporali della stagione estiva.

In accordo con l’Amministrazione Comunale (presente anche durante i sopralluoghi) il gruppo è intervenuto lungo un tratto di via Roma che durante gli ultimi temporali è stato parzialmente sommerso dall’acqua piovana causando non pochi problemi ai volontari del gruppo di Protezione Civile che hanno dovuto intervenire per gestire l’emergenza e per la pulizia della carreggiata stradale.

Nell’esercitazione di sabato, in particolare, si è provveduto allo sfalcio del “muro” di sterpaglie cresciuto a lato della strada, alla disostruzione di una caditoia di scolo e alla creazione di alcune vie per il deflusso delle acque piovane.

Durante l’intervento sono stati raccolti moltissimi rifiuti di vario genere, anche di notevoli dimensioni, nel tratto sottostante la strada statale 342 Co-Bg segno, purtroppo, del poco senso civico di chi transita su questa importante arteria stradale.

Il materiale vegetale sfalciato è stato smaltito in loco grazie all’impiego del biotrituratore e della trinciasarmenti da qualche tempo in dotazione al gruppo; tutta l’immondizia raccolta in sacchi è stata accantonata e verrà rimossa dall’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti.

“L’intervento di sabato – spiega l’assessore Tonino Filippone – permetterà in futuro un maggior deflusso dell’acqua e un più comodo accesso per eventuali lavori in caso di forti temporali; lo sfalcio della vegetazione ha reso inoltre nuovamente visibile la segnaletica stradale”.

In occasione dei prossimi eventi temporaleschi, i volontari continueranno il monitoraggio della zona e verificheranno l’efficacia del lavoro svolto.

A conclusione della festa patronale di Bulciago, lunedì sera alle 20.30, presso il santuario dei Morti dell’Avello sarà celebrata una messa per tutti volontari di Protezione Civile e a suffragio di Marco Fumagalli, volontario scomparso nel maggio 2018.